Roman Yaremchuk avant Porto-Bruges : "C'est du 50-50"

L'international ukrainien a fêté sa première titularisation ce week-end lors de la victoire du Club de Bruges au RFC Seraing (0-2) lors de la huitième journée de Jupiler Pro League.

Roman Yaremchuk n'a pas marqué de but contre Seraing, mais il s'est tout de même montré décisif en distillant deux assists. "Je suis satisfait d'avoir offert deux passes décisives, mais je suis surtout content que nous ayons pris les trois points car les déplacements sont toujours compliqués. Chaque point est important et en prendre trois à l'extérieur fait toujours plaisir", a confié la recrue la plus chère de l'histoire du Club.

La première période fut laborieuse du côté des Brugeois face à des Métallos bien organisés voire parfois retranchés sur une pelouse détrempée et déjà bien abîmée en début de saison. "C'est normal que ce fut compliqué au début car ils jouaient à dix derrière et voulaient faire un résultat contre Bruges. Maintenant, nous sommes déjà focus sur la prochaine rencontre", a souligné l'international ukrainien.

Mardi soir, le Club affrontera le FC Porto lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. "Ce ne sera pas un match facile face à cette très bonne équipe. De plus, il y cette atmosphère qui règne à l'Estádio do Dragão. Mais nous avons de la qualité au sein de notre effectif pour faire un résultat. C'est du 50-50 selon moi", a déclaré l'ancien joueur de Benfica.

"Mon intégration se déroule bien au Club car je connaissais déjà mes nouveaux coéquipiers depuis déjà un moment quand j'évoluais en Belgique. Ils m'aident et nous parlons beaucoup ensemble. Je suis content d'être là. Mon expérience au Portugal ? J'ai appris et progressé. J'aurais aimé faire plus en devenant le meilleur buteur du championnat portugais par exemple", a conclu Yaremchuk.