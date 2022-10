Le Cercle enfonce un peu plus Charleroi dans la crise

Quatrième contre-performance consécutive pour les Zèbres, qui ont payé cher leurs errements défensifs et leur manque d'efficacité à Bruges, où le Cercle poursuit sur sa lancée et se rapproche provisoirement à un point du top 8 (4-1).

Après deux défaites et un partage, le déplacement au Cercle de ce vendredi était capital pour Charleroi et Edward Still a opéré une petite révolution dans son onze de base pour l'aborder. Avec pas moins de six(!) changements par rapport à l'équipe alignée contre Courtrai. Boukamir, Wasinski, Nkuba, Gholizadeh, Benbouali, mais aussi Zorgane, de retour de suspension, débutaient ainsi la rencontre, pendant que Mbenza, Heymans, Bager ou encore Tchatchoua prenaient place sur le banc.

Le but d'Ayase Ueda, le penalty manqué par Adem Zorgane

Dans un match démarré en mode mineur, c'est le Cercle et Abu Francis qui se ménagent la première opportunité: la frappe enroulée du Ghanéen échoue à quelques centimètres du poteau gauche du but carolo. Le Sporting réagit au quart d'heure. Benbouali prend la profondeur et semble en mesure de prendre Marcelin de vitesse, mais le défenseur du Cercle tacle et empêche l'attaquant de se retrouver seul face à Majecki.

Le Sporting aura encore une belle occasion à la demi-heure. La tentative d'Ali Gholizadeh est croquée et repoussée par la défense brugeoise. Et c'est finalement le Cercle qui va ouvrir le score à la 32e minute de jeu. Sur un corner mal négocié par les Zèbres, Denkey trouve Ueda, qui ne laisse aucune chance à Patron et donne l'avantage au Cercle.

Un but qui a fait office de réveil pour Charleroi. Les Zèbres ont été beaucoup plus incisifs dans le troisième quart d'heure et auraient pu égaliser sur un penalty provoqué par Gholizadeh juste avant la pause. Mais le tir de Zorgane manque de puissance et Majecki, parti du bon côté, capte le ballon.

Ueda et Gboho enfoncent Charleroi

En début de seconde période, le Cercle se montre dangereux sur des tentatives d'Olivier Deman et Jean Marcelin. Mais Charleroi réagit dans la foulée et passe, à deux reprises, tout près de l'égalisation. Bien servi par Benbouali, Nkuba ne cadre pas et quelques instants plus tard, un centre de Gholizadeh est dévié et repoussé à même la ligne par Marcelin.

La chance du Sporting est passée et le Cercle en profite peu avant l'heure de jeu. D'une subtile talonnade, Kevin Denkey trouve Ayase Ueda qui s'offre le doublé. Charleroi reprendra espoir dix minutes plus tard, sur un penalty transformé par Daan Heymans, mais Yann Gboho et Emilio Kehrer enfoncent le clou dans le dernier quart d'heure du terme.

Troisième défaite en quatre matchs pour le Sporting de Charleroi qui continue sa plongée au classement. Nouvelle victoire en revanche pour le Cercle, qui confirme sa bonne forme du moment et s'installe provisoirement à la neuvième place, un petit point derrière Westerlo, huitième.