Le Sporting de Charleroi se sépare d'Edward Still !

Au lendemain de la défaite au Cercle de Bruges, les Zèbres ont pris la décision de se séparer de leur entraîneur principal.

La défaite au Cercle de Bruges a été celle de trop pour Edward Still. Le Sporting de Charleroi a pris la décision de se séparer de son entraîneur principal en raison des résultats de ces dernières semaines.

"Le club remercie Edward pour son travail durant les 16 derniers mois, ainsi que pour le professionnalisme et la structure qu’il aura largement contribué à mettre en place au Sporting. Le Sporting de Charleroi souhaite bonne route à Edward ainsi que le meilleur pour la suite de sa carrière d’entraîneur. La Direction communiquera prochainement sur le successeur d’Edward Still au poste d’entraîneur principal et confie à Frank Defays le poste de T1 ad intérim. L’ensemble du club, joueurs, direction, partenaires, supporters espèrent rapidement retrouver de la sérénité et le chemin des résultats positifs", peut-on lire dans le communiqué des Carolos.