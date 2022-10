Le Cercle et Kevin Denkey en pleine bourre: "Le coach a su nous motiver"

Troisième victoire consécutive pour le Cercle, qui continue sur son excellente lancée sous les ordres de Miron Muslic.

Après Eupen et Seraing, un troisième club wallon a subi la loi du Cercle de Bruges en une semaine: le Sporting de Charleroi, qui a coulé sur la pelouse du Jan Breydel. La faute en partie à Kevin Denkey, qui a pesé sur la défense carolo et qui a donné un superbe assist à Ayase Ueda sur le deuxième but de la soirée. "En tant qu'attaquant, on veut être décisif et aidé l'équipe. Je n'ai pas marqué ce soir, mais j'ai donné une passe décisive et, surtout, on a gagné, donc je suis très content", se réjouit le Togolais au micro d'Eleven Sports.

Car cette victoire est précieuse pour le Cercle qui, petit à petit, se rapproche du top 8 et s'éloigne de la zone rouge. Depuis la nomination de Miron Muslic, les Brugeois ont empoché 12 points sur 15 en championnat. "C'était une semaine chargée et on la ponctue avec trois victoires. C'est en grande partie grâce au coach. Depuis qu'il est T1, il a su nous motiver, on travaille beaucoup et ça paye avec des résultats."