Nouvelle désillusion pour le Sporting de Charleroi d'Edward Still: "On a rendu la tâche trop facile au Cercle"

Le Sporting de Charleroi a concédé sa plus lourde défaite de la saison au Jan Breydel et Edward Still était forcément très déçu à l'issue de la rencontre.

Comment résumer en quelques mots la défaite de Charleroi au Cercle de Bruges? Des occasions manquées et des erreurs défensives. Un sentiement partagé par Edward Still: "On a manqué de réalisme dans le rectangle adverse et on a concédé des buts trop facilement dans notre surface", confirme Edward Still.

"Le score est difficile à digérer, notamment quand on voit les occasions qu'on a eues et la première période qu'on a jouée. On n'a pas su saisir notre chance et on a rendu la tâche trop facile aux Brugeois", regrette encore le coach carolo.

Cette défaite, la troisième en quatre matchs pour les Zèbres, fragilise-t-elle encore un peu plus la position d'Edward Still sur le banc carolo? "Ma personne n'est pas importante. Je ne suis pas concentré sur moi", répond le principal intéressé. "Ma fonction et mon rôle en tant qu'entraîneur, c'est de m'occuper des joueurs et de veilleur au collectif."