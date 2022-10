Des penaltys ratés, des cadeaux et une victoire à l'arrachée: Bruges s'en sort contre Ostende

Bruges s'est fait peur, mais renoue avec la victoire contre Ostende. Malgré deux penaltys manqués et deux boulettes de Boyata et après avoir vu le KVO remonter un retard de deux buts, les Blauw en Zwart ont trouvé les ressources pour aller chercher un succès précieux (3-2).

Après la claque reçue contre Porto mercredi soir, le Club de Bruges devait profiter de la réception d'Ostende pour renouer avec la victoire, c'est avec plusieurs changements dans son onze de base que Carl Hoefkens a décidé d'aborder cette rencontre. Boyata, Meijer, Nusa et Sowah ont retrouvé une place de titulaire, Lang et Odoi ont glissé sur le banc, Skov Olsen était ménagé et Sylla suspendu.

Plusieurs changements aussi dans le onze ostendais avec les titularisations de Katelaris derrière, d'Osifo et Wylin au milieu et d'Atanga devant.

L'ouverture de Vanaken, l'arrêt de Mignolet, le break de Jutgla

Sans surprise, c'est le Club qui tente d'imprimer le rythme dès le coup d'envoi de la rencontre. Mais il faut du temps aux Blauw en Zwart pour parvenir à tromper la vigilance ostendaise. Jutgla hérite de la première occasion après dix minutes de jeu, sa frappe est repoussée par Phillips dans les pieds de... Nielsen qui ne parvient pas à cadrer.

Ce n'est que partie remise pour les Brugeois. La pression s'accentue sur la défense côtière et si la première tentative de Vanaken est contrée par Katelaris (27e), la deuxième fait mouche. Après un une-deux avec Sowah, le capitaine du Club s'infiltre dans le rectangle et envoie le ballon dans les filets. Le Club de Bruges ouvre méritoirement le score après 33 minutes de jeu.

Mais le KVO n'abdique pas et s'offre une balle d'égalisation cinq minutes plus tard. Mais, comme souvent depuis le début de la saison, Simon Mignolet est intransigeant: il repousse la tentative de la tête de Hornby d'une superbe détente.

Un arrêt décisif de plus pour Big Si, car, dans la foulée, Ferran Jutgla plante le but du break d'une reprise de volée puissante qui ne laisse aucune chance à Dillon Phillips. Dominateurs et efficaces, les protégés de Carl Hoefkens rentrent au vestiaire avec deux buts d'avance.

Penalty manqué et cadeaux de Boyata

Et Bruges aurait pu alourdir la marque dès le retour des vestiaires, mais la frappe puissante de Vanaken échoue juste à côté de la cible et le penalty de Jutgla est arrêté par Phillips.

Les prémices d'un quatrième quart d'heure catastrophique pour les Brugeois. Car, quelques instants plus tard, c'est Boyata qui offre à Ostende le ballon de l'égalisation. La passe dans l'axe du Diable Rouge est interceptée par Fraser Hornby qui se présente seul face à Simon Mignolet et réduit l'écart.

Pas dans son assiette, Boyata commet une deuxième bourde quelques instants plus tard: une faute sur McGeehan dans le rectangle. Le VAR intervient, le penalty est logiquement accordé au KVO et Fraser Hornby prend Mignolet à contrepied et égalise.

Nielsen et... Katelaris rassurent Bruges

Mais Bruges n'a évidemment pas dit son dernier mot et... c'est sur penalty que les Brugeois reprennent l'avance à 20 minutes du terme. Un penalty pourtant à nouveau détourné par le gardien, mais Casper Nielsen suit son envoi pour pousser le ballon au fond et rassurer le Jan Breydel. Un stade qui va définitivement pouvoir souffler sept minutes plus tard. Katelaris prolonge un centre de Sowah dans son propre but et offre à Bruges le but du deuxième et dernier break.

Après le partage contre l'Union et la claque contre Porto et avant le dernier match de la phase de poules de Ligue des Champions, mardi à Leverkusen, le Club de Bruges regoûte à la victoire et revient provisoirement à un point de l'Antwerp. Le KVO reste 14e avec trois petits points d'avance sur la lanterne rouge de Zulte Waregem.