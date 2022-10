Anderlecht se rassure un peu contre un faible Eupen, avant un calendrier infernal

Cela n'a pas été aussi facile qu'il l'aurait peut-être fallu pour rassurer tout le monde, mais Anderlecht a battu l'AS Eupen, et inscrit quatre jolis buts.

Après un 0/9 en championnat, et une sacrée contre-performance européenne pour la première de Robin Veldman, Anderlecht n'a cette fois plus droit à l'erreur du tout face un AS Eupen en crise. C'est en effet le dernier adversaire "prenable" sur papier avant que les Mauves affrontent l'intégralité du top 4 et le Sporting Charleroi, rien que ça. Veldman a beau disposer de la patience et indulgence qui accompagnent tout changement de coach, il y a aussi la réalité du classement, celle-ci est impitoyable.

Premier coup dur : le RSCA est privé de son homme en forme, Yari Verschaeren, légèrement blessé. Et ce n'est pas tout, car Veldman surprend en mettant Moussa N'diaye, pourtant convaincant, sur le banc pour aligner...Vertonghen back gauche. Au vu des difficultés rencontrées par le Diable récemment, on hausse un peu les sourcils. Mais cet Eupen-là est décidément bien faible, et se retrouvera rapidement sous l'eau. Quelques débordements de Francis Amuzu mettent le feu, jusqu'à ce que sa frappe trompe Moser dans un angle compliqué (14e, 1-0).

© photonews

Quasi dans la foulée, une grosse faute de Mubarak Wakaso devant le rectangle offre un coup-franc idéalement placé à Lior Refaelov : l'Israélien envoie un délice dans la lucarne de Moser (2-0, 18e). Enfin, Anderlecht a fait le break dans un match et peut donc souffler un peu. Fabio Silva, profitant d'une perte de balle eupenoise, est trouvé dans le rectangle et a le 3-0 au bout du pied, mais le portier germanophone s'interpose (24e). L'AS Eupen tente bien de poser son jeu, de profiter d'un pressing globalement fort relâché du RSCA pour placer l'une ou l'autre combinaison, mais les limites techniques sont criantes. Konan N'dri, cependant, a du foot dans les pieds, ce qui lui permet d'obtenir un bon coup-franc côté gauche...à la suite duquel Wesley Hoedt trompe son propre gardien (2-1, 41e). D'une inexplicable manière, face à un adversaire infiniment plus faible, Anderlecht parvient à ne pas rester dans sa zone de confort.

Heureusement, Eupen est encore plus mauvais

Forcément, l'approche change avec un seul petit but d'avance, et il faudrait idéalement refaire le break. Fabio Silva passe tout près sur un centre d'Amuzu (49e), Mais Eupen a pris confiance, et profite des espaces laissés, surtout sur le flanc de Murillo. Charles-Cook, monté à la pause, met le feu. Stef Peeters, à la réception d'un ballon en retrait, force un arrêt 5 étoiles de Van Crombrugge (51e). C'est un peu la panique pendant quelques minutes, mais une phase brouillonne verra finalement Lior Refaelov surgir de la seconde ligne pour délivrer tout le monde (3-1, 65e).

Pas pour longtemps : après un débordement Regan Charles-Cook qui prend complètement de vitesse Murillo, Eupen obtient un bon coup-franc côté gauche...que Stef Peeters met au fond directement, profitant d'une faute de Van Crombrugge (68e). Le Lotto Park commence à gronder, trop habitué à ces fins de match plus compliquées qu'elles le devraient. Prevljak crochète dans le rectangle sans trouver d'ouverture, Van Crombrugge repousse péniblement un centre de Van Genechten. Mais la plus grosse alerte vient d'une hésitation de Debast devant Charles-Cook : le n°10 des Pandas récupère le ballon dans le rectangle, sert Prevljak et il faut un grand Van Crombrugge pour empêcher le 3-3 (78e).

Le RSC Anderlecht aura donc réussi le drôle d'exploit d'être devant tout le long du match, sans jamais vraiment rassurer personne. Au final, cependant, pas de douche froide. Théo Leoni, qui a fêté ses premières minutes - enfin - sous un tonnerre d'applaudissements, envoie une énorme frappe dans les gants de Moser (81e). Anouar Aït El-Hadj, lui aussi très applaudi, s'ouvre ensuite une fenêtre et envoie une superbe frappe enroulée pour tuer tout suspens (4-2, 88e). Ca fera l'affaire. Reste désormais à confirmer face aux adversaires autrement plus solides qui attendent...