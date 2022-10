Un drôle de match pour le Club de Bruges: "On s'est tiré une balle dans le pied..."

Une première mi-temps presque parfaite, un avantage de deux buts qui s'évapore en huit minutes et un dernier coup de collier pour aller chercher les trois points: les Brugeois sont passés par tous les sentiments, samedi soir, contre Ostende.

Et Carl Hoefkens a vécu une drôle de soirée sur son banc, comme il l'a expliqué en conférence de presse après la rencontre. "On a fait une très bonne première mi-temps, même si les 20 premières minutes ont été difficiles", commence le coach brugeois.

"Une balle dans le pied"

"En deuxième mi-temps, on s'est tiré une balle dans le pied", estime-t-il, en référence au penalty manqué par Jutgla, au cadeau de Boyata sur le premier but ostendais et au penalty concédé par le même Boyata quelques instants plus tard.

"La réaction que je voulais voir"

"Mais je suis surtout très content de la réaction de l'équipe après l'égalisation", insiste encore Carl Hoefkens. "Physiquement et mentalement, on a tout donné et, avec le soutien du public, on est allé chercher la victoire. Après la défaite contre Porto et le match nul contre l'Union, c'était la réaction que je voulais voir."