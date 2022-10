Meijer prend aussi la défense de Boyata: "Il a assez d'expérience pour gérer ce genre de situation"

Le Club de Bruges s'est imposé 4-2 face au KV Ostende samedi. Cette victoire n'a pas été obtenue sans mal. Les Brugeois ont mené de deux buts, ont raté deux penalties et Boyata a été montré du doigt.

À cause de deux erreurs de Boyata, Ostende est revenu d'un déficit de 2-0 à 2-2. Puis le Club de Bruges a repris le dessus. "Il le sait lui-même et c'est ensuite intelligent la façon dont il se reprend. Il a assez d'expérience pour cela, mais ce n'est jamais agréable d'être aussi impliqué dans un but", a déclaré Meijer à propos du Diable Rouge sur le site internet du Club de Bruges.

Selon le Néerlandais, il n'y a aucun problème avec Boyata et il ne faut pas non plus commencer à douter de l'arrière-garde de Bruges. "Nous n'avons pas à lui expliquer quoi que ce soit. Lors des deux derniers matchs, nous avons encaissé six buts. Mais avant cela, nous avons montré que nous ne prenions pas beaucoup de contre. Ce n'est pas un problème défensif il me semble, nous avons suffisamment montré que nous pouvons garder le zéro derrière."

Grâce à cette victoire, le Club de Bruges est désormais 3e au classement avec 32 points. C'est huit de moins que le leader KRC Genk. L'antwerp est 2ème avec 33 points. Les Anversois affronteront Charleroi dimanche.