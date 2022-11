Leander Dendoncker revient sur ses premiers mois à Aston Villa : "Je fais de mon mieux pour m'adapter"

A Villa, Dendoncker découvre déjà un nouveau coach : Unai Emery, qui est arrivé en lieu et place de Steven Gerrard. "Unai Emery est un coach célèbre. Il a entraîné de grands clubs avant son arrivée ici. Cela veut dire qu'il y aura une nouvelle manière de jouer, une nouvelle philosophie. Nous verrons ce qu'il apporte ici. Le groupe essaye de s'habituer, de s'adapter. C'est un nouveau début pour l'équipe, j'espère que nous pourrons réaliser de grandes choses."

Dendoncker a connu des débuts difficiles à Villa, ne démarrant pas titulaire. Mais, ces deux dernières semaines, il était dans le onze de base. "J'essaye toujours de faire mon maximum pour l'équipe. C'est une nouvelle équipe pour moi, j'essaye de bien m'adapter, de travailler dur.

Malgré de grosses ambitions, Villa est 16e de Premier League. "Malheureusement, les derniers résultats ont été un peu malchanceux", a reconnu Dendoncker. "J'espère que nous pourrons avoir de bons résultats avant la trêve."

Réaction attendue donc ce dimanche, puis jeudi prochain, avec deux affrontements très attendus face à Manchester United !

