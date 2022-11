Manchester United réagit à l'interview choc de Cristiano Ronaldo

Le Portugais a fait les gros titres ces dernières heures, déclarant dans une interview qu'il se sentait "trahi" par Manchester United et qu'il "ne respectait pas" son coach, Erik ten Hag.

Il faudra visiblement encore attendre un peu avant de savoir la sanction décidée par le club et ten Hag. Le communiqué publié ce lundi par Manchester United n'appelle en tout cas à aucune précipitation, et garde l'accent sur l'aspect sportif. Le club a en effet communiqué que sa réponse sera étudiée "une fois que les faits complets aient été établis".

"Nous restons concentrés sur la préparation de la seconde moitié de la saison et sur la poursuite de notre élan, de la croyance et de la cohésion construits entre les joueurs, le manager, le personnel et les fans". Cela dit, pas sûr qu'un tel épisode va en apporter, de la cohésion...