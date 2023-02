L'Union coule à Westerlo

Après le Standard, c'est Westerlo qui s'offre le scalp de l'Union Saint-Gilloise! Plus efficaces, les Campinois ont profité des errements défensifs saint-gillois pour s'offrir une nouvelle victoire de prestige. Genk en profite pour creuser l'écart en tête!

Une semaine après sa défaite contre le Standard, l'Union voulait repartir de l'avant à Westerlo et c'est avec plusieurs changements dans son onze de base que Karel Geraerts a abordé ce déplacement délicat. Pas à 100%, Yorbe Vertessen a cédé sa place en pointe à Gustaf Nilsson, Lazare Amani a récupéré sa place dans l'entrejeu et Simon Adingra a été préféré à Loïc Lapoussin sur le flanc gauche.

Un début de match cauchemardesque pour l'Union

Un match entre deux équipes portées vers l'avant qui a débuté sur les chapeaux de roue puisqu'il n'a fallu que quatre minutes à Westerlo pour amener du danger dans le rectangle bruxellois. Avec une excellente sortie d'Anthony Moris et coup de pouce de la transversale pour empêcher Kyan Vaesen d'ouvrir la marque.

Mais ce n'était que partie remise pour les Campinois qui vont ouvrir la marque dès le quart d'heure de jeu. Grâce à une percée de Nicolas Madsen et à une conclusion parfaite de Thomas Van Den Keybus. Un premier coup sur la tête des Unionistes qui en prennent un second trois minutes plus tard. Nacer Chaldi est au bon endroit pour récupérer un ballon repoussé par Anthony Moris, le Kuipje explose, Westerlo mène 2-0.

Mais l'Union n'a pas dit son dernier mot! En toute fin de première période, au terme d'un mouvement limpide, Lazare Amani trouve la tête de Victor Boniface qui relance le suspense avant le deuxième acte.

L'espoir avant la désillusion pour l'Union

Relancée par ce but inscrit juste avant la pause, l'Union pousse dès le retour des vestiaires et est récompensée à 20 minutes du terme. Sur une frappe repoussée par un défenseur de Westerlo... sur le dos de Boniface, qui inscrit, avec un maximum de réussite, son deuxième but de la soirée.

Mais la joie est de courte durée pour les Bruxellois qui concèdent un nouveau but six minutes plus tard sur un penalty stupidement concédé par Lazare Amani et parfaitement transformé par Maxime De Cuyper.

Et c'est Nene, idéalement servi par Vaesen, qui enfonce le clou dans les dernières minutes. L'Union concède sa deuxième défaite consécutive et laisse filer Genk en tête. Westerlo revient à un point de la quatrième place de Bruges.