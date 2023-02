La stat qui n'amuse pas Karel Geraerts

Après avoir enchaîné 17 rencontres sans défaite en championnat, l'Union connaît un petit coup de mou. Surtout défensivement. Mais le coach bruxellois n'est pas inquiet.

Après le revers contre le Standard, l'Union a concédé une deuxième défaite consécutive à Westerlo. En grande partie à cause d'une entame de match manquée. "En première mi-temps, on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire. Je prends ça pour moi, parce que je n'ai peut-être pas été assez clair dans mes explications", avance Karel Geraerts.

"Mais en deuxième mi-temps, on est bien revenu. On a fait ce qu'il fallait, on était mieux organisé et meilleur avec le ballon et on est revenu. Mais après, on leur a redonné le match", peste le coach de l'Union.

"Huit buts en deux matchs, c'est beaucoup"

Et, en plus d'une seconde défaite consécutive, les Bruxellois ont à nouveau concédé quatre buts au Kuipje. "Huit buts en deux matchs, c'est beaucoup. Surtout pour nous, qui aimons être bien organisés", regrette Karel Geraerts.

Mais le coach de l'Union n'est pas inquiet. "On ne doit pas paniquer. On est dans une période difficile, c'est vrai. Mais je suis convaincu qu'on va très vite en sortir." Le prochain rendez-vous sera en tout cas important pour les Saint-Gillois, qui se déplacent à Anvers jeudi, en demi-finale retour de Coupe de Belgique.