Bourreau de l'Union et bientôt Diable Rouge? "D'abord l'Euro avec les Espoirs!"

Il crève l'écran depuis le début de saison, il a inscrit une superbe panenka samedi soir et certains le voient bientôt taper à la porte des Diables Rouges. Mais Maxim De Cuyper refuse de s'enflammer et pense avant tout à l'Euro Espoirs de l'été prochain.

Westerlo a infligé à l'Union sa deuxième défaite consécutive samedi soir. Une victoire méritée pour des Campinois qui ont su exploiter les largesses défensives bruxelloises pour faire la différence. "C'était probablement l'une de nos meilleures rencontres de la saison contre l'équipe du moment", confirme un Maxim De Cuyper satisfait.

Et le latéral prêté par Bruges depuis le coup d'envoi de la saison en a profité pour soigner ses statistiques, avec un huitième but personnel. Mais il a surtout livré une nouvelle rencontre d'excellente factue. Et certains estiment que Maxim De Cuyper pourrait bientôt gratter sa première sélection en équipe nationale. Et qu'en pense l'intéressé? "Je l'espère évidemment, mais je veux surtout rester réaliste. Il y a un Euro à disputer avec les Espoirs en fin de saison et ça doit être mon premier objectif."