🎥 La bête faute qui a enfoncé l'Union à Westerlo: "Je ne suis pas fâché sur lui"

L'Union semblait en mesure de renverser Westerlo samedi soir au Kuipje. Jusqu'Ă ce penalty bĂȘtement concĂ©dĂ© et transformĂ© par Maxime De Cuyper.

Menée 0-2 après 20 minutes de jeu, l'Union a renversé la vapeur et recollé au score grâce à un doublé de Victor Boniface. Mais le match a définitivement basculé sept minutes après l'égalisation, quand Lazare Amani s'est jeté dans le rectangle et a accroché Thomas Van Den Keybus. Monsieur Boucaut a logiquement accordé un penalty à Westerlo et Maxime De Cuyper l'a transformé.

Un penalty tout à fait évitable, mais Karel Geraerts s'est montré philosophe à l'interview d'après-match. "C'est une mauvaise décision de Lazare de tacler à ce moment-là, mais ça fait partie du foot. Je ne suis pas fâché sur lui. Le plus important, c'est d'apprendre de ses erreurs", insiste le coach de l'Union.