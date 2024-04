Liverpool a trouvé le successeur de Jürgen Klopp

C'est la fin d'une ère à Liverpool : en fin de saison, Jürgen Klopp va quitter son poste. Mais qui lui succèdera ?

Il y a quelques mois de cela, Jürgen Klopp faisait une annonce qui a bouleversé le football mondial : l'entraîneur allemand va quitter Liverpool. En poste depuis 2015, Klopp a marqué l'histoire récente des Reds, remportant 8 trophées, dont un titre de champion d'Angleterre en 2020 et une Ligue des Champions en 2019.

Liverpool ne peut donc pas se tromper dans la recherche de son successeur, qui aura un sacré costume à endosser. Selon Sky Sports, l'heureux élu serait d'ores et déjà connu. Il devrait s'agir de l'entraîneur de Feyenoord, Arne Slot.

Voilà plusieurs jours que la rumeur a surgi en Angleterre comme aux Pays-Bas, et les deux hommes l'ont même commentée. Slot, à qui il reste deux ans de contrat, a confirmé qu'il espérait recevoir l'opportunité de succéder à Klopp.

Accord entre Liverpool et Feyenoord

Ce dernier a validé le choix du coach de Feyenoord : "C'est un bon coach et un bon gars. Et il veut vraiment le job, ce qui est le plus important", déclarait récemment Jürgen Klopp en conférence de presse. Bref : tout semblait en bonne voie, Slot déclarant même : "J’ai une totale confiance, j’attends que les clubs trouvent un accord”.

Sky Sports annonce ce vendredi que cet accord serait désormais sur le point d'être trouvé. Liverpool aurait fait d'Arne Slot sa priorité. Certaines sources mentionnaient un montant de plus de 10 millions d'euros versés par le club anglais à Feyenoord, mais Sky Sports assure qu'aucune somme n'a encore été fixée.

Une chose est sûre, cependant : Arne Slot, 45 ans, qui n'a connu que les Pays-Bas durant sa carrière de joueur comme d'entraîneur, va connaître sa première expérience à l'étranger... et quelle expérience. Reste à voir s'il sera à la hauteur.