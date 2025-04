La première défaite de Genk à la maison...et la première place (provisoire) : cette Union est devenue une vraie équipe de Playoffs

L'Union Saint-Gilloise l'a emporté 1-2 à Genk. Les Bruxellois font la bonne opération en tête du classement.

Après le 0-0 entre Anderlecht et l'Antwerp, la Pro League espérait bien avoir un peu plus de spectacle à se mettre sous la dent pour la deuxième rencontre de l'après-midi. Pour cela, il fallait compter sur Genk et l'Union Saint-Gilloise. Un match qui marque le retour de Charles Vanhoutte dans l'entrejeu. Kamiel Van De Perre étant confirmé à ses côtés, c'est Anouar Ait El Hadj qui glissait sur le banc. Dans le camp d'en face, on notait le retour dans le onze de Konstantinos Karetsas, renvoyant Patrik Hrosovsky sur le banc.

Le début de match était assez nerveux, avec beaucoup d'intensité, mais aussi beaucoup de fautes et quelques frictions. La bataille se déroulait surtout dans l'entrejeu. Et à ce petit jeu, c'est Genk qui a semblé prendre le dessus, en mettant la défense unioniste sous pression, sans toutefois mettre Anthony Moris à contribution.

La première frappe saint-gilloise est survenue après 40 minutes...pour déboucher sur un penalty. Trouvé dans le rectangle par une bonne déviation de Franjo Ivanovic, Promise David n'a pas réussi à cadrer son envoi, mais l'arbitre est revenu sur l'intervention de Zakaria El Ouahdi dans ses pieds, la jugeant fautive, à la grande incompréhension des Limbourgeois. David a rectifié le tir en prenant Mike Penders à contre-pied, permettant à une Union assez cynique de mener 0-1 au repos.

Un match très mature de l'Union

Plus proactifs en deuxième mi-temps, les visiteurs ont repris fort, avec directement une première occasion, une reprise de la tête de Promise David au second poteau, détournée d'un brillant réflexe par Mike Penders. Anan Khalaili a tenté de profiter du rebond mais a placé le ballon au-dessus. Ce n'était que partie remise : quelques instants plus tard, Ousseynou Niang lançait parfaitement David dans le dos de la défense, le Canadien s'en allant battre Penders pour la deuxième fois de l'après-midi avec beaucoup de calme (50e, 0-2).

Le colosse canadien n'est pas passé loin du triplé à l'heure de jeu après avoir mis au tapis son opposant direct "à la Lukaku". Mais la comparaison avec Big Rom s'est arrêtée au corps-à-corps et à la pointe de vitesse : car en se présentant une nouvelle fois face à Penders, c'est la précipitation qui a pris le dessus, débouchant sur un tir manqué.

Sans conséquence pour l'Union, qui a géré sans difficulté les assauts du Racing dans la dernière demi-heure. Les Saint-Gillois ont tout de même concédé la réduction du score dans les derniers instants sur une belle percée de Tolu Arokodare mais reviennent à hauteur de leur adversaire du jour à la première place du classement. Le Club de Bruges compte un point de moins mais joue à 18h30 contre La Gantoise...avant deux matchs décisifs contre les Unionistes. De son côté, Genk concède sa première défaite de la saison à domicile et enchaîne un 0 sur 6 après le revers à Bruges.