Des excuses, mais aussi des éclaircissements et l'identité du coupable : l'Union sort du silence dans l'affaire du ballon jeté sur le terrain

L'Union Saint-Gilloise se savait attendue depuis l'affaire du ballon lancé sur le terrain depuis le banc de touche. Le club bruxellois s'est exprimé sur le sujet dans un communiqué.

Le second ballon lancé sur le terrain par l'Union pour empêcher Zakaria El Ouahdi d'amorcer l'une des dernières offensives de Genk a mis le feu aux poudres lors de la fin de rencontre et alimenté les débats d'après-match. L'Union a aujourd'hui présenté ses excuses dans un communiqué.

"Un geste que l'Union désapprouve fermement et qui ne correspond ni à nos valeurs ni à celles de nos supporters. L'Union se battera toujours jusqu'au bout sur le terrain, mais prône avant tout le respect et le fair-play, tant sur le terrain qu'en dehors", peut-on lire.

Un ancien de Genk dans le coup

Comme il se murmurait hier, c'est le troisième gardien qui est en tort : "Notre responsable du matériel a été expulsé à tort pour cet incident. Après des discussions internes ce matin, il s'avère que c'est notre gardien de but Vic Chambaere qui a jeté le ballon sur le terrain. Ce matin, notre direction s'est entretenue avec notre staff technique et le joueur".

"Nous tenons également à présenter nos excuses à l'arbitre de la rencontre et à notre adversaire de dimanche après-midi pour le jet du ballon sur le terrain dans les dernières minutes du match", poursuit l'Union.

La direction assumera les conséquences et les éventuelles sanctions : "Le joueur et le club comparaîtront cette après-midi devant le Comité Disciplinaire de l'Union Belge et assumeront leurs responsabilités. De plus, le joueur participera activement au programme de fair-play de notre Union Academy, car ce n'est pas l'image du football que notre club souhaite transmettre à nos jeunes".