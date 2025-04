🎥 Une série historique, un invité ressorti de nulle part : quand Genk - Union rend hommage la folle épopée du Standard en 2011...et à sa fin brutale

L'Union Saint-Gilloise a parfaitement lancé ses Playoffs en signant une quatrième victoire de rang. Genk a pourtant tout fait pour chauffer son public à blanc.

Il y a un an à pareille époque, l'Union Saint-Gilloise craquait complètement en concédant quatre défaites de rang pour débuter ses Playoffs. La dynamique est aujourd'hui totalement inversée avec ce 12 sur 12. Même si le plus dur semble encore à venir avec ces deux matchs en trois jours contre le Club de Bruges, réussir une pareille entame n'est pas anodin.

De fait, la dernière fois qu'une équipe avait réussi pareille performance en ouverture de Playoffs...c'était il y a quatorze ans. Cela remonte à la remontada du Standard lors de la saison 2010/2011, quand les Liégeois avaient atteint les Playoffs de toute justesse et étaient passés à quelques minutes du titre lors du dernier match de la saison.

Clin d'oeil du destin, Sébastien Pocognoli était sur le terrain avec les Rouches, il est aujourd'hui sur le banc unioniste. Réussira-t-il le même parcours que feu Dominique D'Onofrio...avec cette fois un titre au bout ? A l'époque, c'est justement à Genk que les rêves d'impossible exploit du Standard avaient fini par prendre fin.

Le Racing veut revivre ces soirées de liesse

C'est d'un coup de tête assassin que Kennedy Nwanganga avait répondu à l'ouverture du score d'Eliaquim Mangala pour plonger le Limbourg en transe. Dans sa campagne pour pousser l'équipe vers son cinquième sacre, le club invite des hommes clés des quatre titres pour venir chauffer le public. Le buteur nigérian (dont la carrière n'a pas décollé, le menant actuellement au KSK Beringen) était ainsi à la Cegeka Arena hier.

"Genk, ça a toujours été la maison pour moi. Je me souviens de ce but, ça a été un grand moment pour nous tous, pour les joueurs, pour les supporters, pour la ville. On devait au moins faire match nul et on est menés, je marque cette égalisation, le reste appartient à l'histoire. Mais vous ne faites jamais de vous-même une légende, ce sont les supporters qui le choisissent", explique-t-il au micro de la chaîne de la Pro League. Malheureusement pour le Racing, le dénouement a été tout autre. Poco a-t-il vaincu le signe indien ?