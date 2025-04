🎥 "Il ne devrait plus jamais être autorisé à être sur un banc de touche !" : le geste antisportif d'un membre du staff de l'Union condamné par un ancien Diable Rouge

Cet après-midi, la course au titre a été perturbée par l'Union. Mais un fait de jeu bien précis a également fait parler, quand un ballon a été lancé sur le terrain, interrompant une attaque de l'équipe locale.

Un membre du staff de l'Union s'est attiré les foudres de tout le Racing Genk par un geste antisportif dans les arrêts de jeu. Juste après le but de Tolu (1-2), Genk s'est mis en quête d'une égalisation. L'équipe de Thorsten Fink était sur le point de lancer une nouvelle attaque lorsqu'un membre du staff visiteur a lancé un ballon sur le terrain.

Par conséquent, deux ballons se sont retrouvés en même temps sur le terrain et le jeu a dû être interrompu. Il n'était pas évident pour les officiels de match de garder une vue d'ensemble dans tout ce tumulte et de désigner le coupable. Il a fallu un certain temps avant que l'arbitre Jasper Vergoote ne sache exactement ce qu'il devait faire.

On a dépassé les limites de l'esprit sportif

Finalement, le coupable (à droite sur la photo ci-dessus) a été identifié et renvoyé aux vestiaires avec un carton rouge. Il semble que l'homme en question voulait ensuite contester la décision auprès de l'arbitre et a dû être expulsé par Sébastien Pocognoli.

Utiliser la ruse pour obtenir une victoire est une chose. Mais cette action a clairement dépassé les limites de l'esprit sportif. Gert Verheyen n'a pas non plus apprécié ce geste et le condamne totalement : "Pour moi, cette personne ne devrait plus jamais être autorisée à être sur un banc de touche", a estimé l'ancien Diable Rouge au micro de DAZN.

"Cela n'arrivera probablement pas, mais ce serait au moins bien qu'il prenne plusieurs semaines de sanction, mais pour moi, ce gars là ne devrait plus jamais s'asseoir sur un banc de touche", ponctue le commentateur.

Ce sera la décision du parquet fédéral, mais en attendant, l'Union a pris les trois points et relance surtout la course au titre avec un nouveau leader aux commandes.