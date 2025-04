Un ancien Diable Rouge félicite le plan de jeu de l'Union face à Genk : "De manière contrôlée"

Après la victoire sur le score de 1-2 de l'Union à Genk, Marc Degryse est impressionné. Au micro de HLN, il estime que les Bruxellois se sentent "invincibles" et que cette dynamique de victoire se reflète dans l'équipe.

Selon Degryse, cela a dû être un après-midi frustrant pour l'entraîneur de Genk, Thorsten Fink. "Le passionné de football en lui a dû être agacé par la façon dont l'Union se présentait : une équipe qui cherche surtout à dérégler le jeu de l'adversaire et à guetter les erreurs. Pas de prix de beauté, mais très efficace."

Pendant le premier quart d'heure, le jeune joueur de Genk, Karetsas, était constamment pris pour cible. "J'ai même pensé que ça allait dégénérer", déclare Degryse. "Mais même cela, l'Union le contrôle parfaitement. Ils irritent leur adversaire de manière contrôlée. Même un ballon jeté depuis le banc sur le terrain pendant le jeu semble faire partie de ce plan."

Degryse fait également l'éloge du plan de match de l'entraîneur Pocognoli. "Avec trois défenseurs centraux et devant eux un trio solide au milieu de terrain - Sadiki, Vanhoutte et Van de Perre - qui harcèlent constamment leurs adversaires. Les ailiers, Niang et Khalaili, se sont donnés à fond, et devant, Promise et Ivanovic ont exercé une pression constante. C'était un bloc, une machine."

Cet ensemble collectif a fait selon Degryse que Genk n'a jamais pu imposer son jeu habituel. "Ce n'était pas un beau match, mais l'Union a obtenu exactement ce qu'elle voulait : Genk était frustré et n'a eu une seule occasion qu'en toute fin du temps additionnel. L'Union était là comme une armée qui ne cédait pas d'un pouce."

Degryse aussi note que l'Union vit cette année l'opposé de la saison dernière. "Ils ont mal commencé les play-offs l'an dernier, maintenant ils sont en grande forme. C'est au Club de Bruges cette semaine de voir s'ils peuvent faire dysfonctionner cette machine. Genk ? Ils doivent non seulement récupérer physiquement, mais aussi mentalement. Surtout Karetsas, qui ne semble pas encore prêt pour cette intensité."