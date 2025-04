"Je n'en suis pas fan" : Olivier Deschacht pas tendre avec un cadre de Genk et prédit des difficultés pour le Racing après ce choc au moral

L'ancien défenseur d'Anderlecht a suivi avec beaucoup d'intérêt ce qui s'est passé à Genk. Pour Penders, il est regrettable qu'il ait dû se retourner deux fois après un penalty et un ballon entre les jambes.

"Je ne suis pas fan des gardiens de but qui restent debout jambes ouvertes en un contre un face à l'attaquant. Il faut garder les jambes fermées. Cela forcera l'attaquant à tirer dans le filet latéral au deuxième poteau. C'est mon avis. Les gardiens de but vont peut-être me prouver que j'ai tort", a déclaré Olivier Deschacht au micro de DAZN.

Ce dernier constate également que l'Union a bien joué le jeu. L'organisation défensive des Bruxellois a été particulièrement remarquable : "Pocognoli avait un bon plan de jeu. Genk n'a pas eu une seule occasion pendant 90 minutes, tous les dangers de l'équipe locale se sont produits dans les arrêts de jeu."

L'irritation a grandit à la Cegeka Arena mais il s'agissait surtout de garder la tête froide dans une telle confrontation. En fin de compte, l'Union a obtenu le résultat qu'elle souhaitait : "Au final ce qui compte, ce sont les trois points, c'est ce qu'ils sont venus chercher."

Genk doit rattraper les points perdus

Il y aura un peu de temps avant que les deux équipes s'affrontent à nouveau au cours de ces play-offs. À Genk, la pression sera à son comble : "Ils vont utiliser les images des duels qu'ils ont perdus pour mieux préparer les autres duels", conclut-on.

Il s'agit plus que jamais d'une course au titre avec trois candidats : "Genk a eu un choc au moral. Si vous voulez devenir champion, vous devez gagner tous vos matches à domicile et Genk ne l'a pas fait. Il faut maintenant récupérer ces points quelque part sur la route. Sur le terrain de l'Union, Genk doit absolument reprendre ces points."