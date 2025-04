Une lourde suspension après l'incident de Genk-Union ? "Au moins jusqu'à la fin de saison"

C'est la phase polémique du week-end : pour interrompre un contre de Genk, un Unioniste a jeté un ballon sur le terrain. Serge Gumienny, ancien arbitre de D1A, estime que la sanction doit être exemplaire.

C'est la phase dont tout le monde parle : alors que l'Union Saint-Gilloise menait au score et que Genk partait en contre, un second ballon a été lancé sur la pelouse pour stopper l'action offensive adverse. Ibrahim Fadili a pris la responsabilité de ce geste et été exclu.

Les images dévoilent cependant que ce serait le jeune gardien de but Vic Chambaere, ancien de Genk lui-même, qui aurait jeté ce ballon. Quel que soit le coupable, l'ancien arbitre professionnel Serge Gumienny estime que la sanction doit être exemplaire.

"C'est une tricherie de la pire espèce. Je m'attends à ce que le coupable soit suspendu au moins jusqu'ne fin de saison", déclare l'ex-arbitre dans Het Belang van Limburg. "Espérons ne pas le revoir sur le banc de l'Union cette saison".

Troisième gardien, Chambaere n'a pas joué une seule minute avec l'équipe A cette saison. Selon Gumienny, l'Union devrait elle-même réagir : "En tant que club, elle doit envoyer un signal clair et imposer une sanction elle-même au lanceur de ballon".

Car le temps d'identifier formellement le coupable et de décider de sa suspension, "les Playoffs seront probablement terminés", estime Serge Gumienny. "L'Union doit clairement indiquer que ce ne sont pas ses valeurs et prendre des mesures".