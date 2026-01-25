Le Bosuil a vite compris : Charleroi réduit l'Antwerp au silence et se rapproche encore un peu plus du top 6

Charleroi a confirmé sa bonne forme en s'imposant 0-2 à l'Antwerp. Les Zèbres n'ont que rarement été inquiétés et auraient même gagner sur un score plus lourd.

Après deux victoires convaincantes face au Club de Bruges et contre le Standard pour commencer l'année, Charleroi quittait son Mambourg pour la première fois, avec ce déplacement au Bosuil. Pour ce match contre l'Antwerp (qui comptait le même nombre de points au coup d'envoi), Hans Cornelis retrouvait Etienne Camara et Yacine Titraoui, suspendus contre le Standard.

Les deux milieux de terrain ont renvoyé Mehdi Boukamir et Yassine Khalilifi, qui avaient pourtant joué un match héroïque dans le choc wallon, sur le banc. Dans le camp d'en face, Rein Van Helden était déjà titulaire, quelques jours après son arrivée en provenance de Saint-Trond.

Scheidler sur sa lancée

Comme contre le Standard, Charleroi n'a pas commencé avec un round d'observation. Après moins de dix minutes, le marquoir indiquait déjà 0-1. Et c'est à nouveau Aurélien Scheidler qui a montré la voie à suivre en reprenant un ballon remisé au petit rectangle par Mardochée Nzita, sur un bon centre de Kevin Van den Kerkhof (9e, 0-1).

N'ayant déjà plus besoin d'emballer la rencontre, le Sporting a livré une partition très mature. Très disciplinés et mordants en perte de balle, sûrs de leur choix en possession, les Zèbres n'ont rien laissé à leur adversaire en première mi-temps ; pas le moindre tir dangereux pour Martin Delavallée. Un premier acte d'autant plus frustrant pour l'Antwerp que Rein Van Helden s'est déjà blessé peu après la demi-heure, le nouveau venu a directement regagné les vestiaires. Ses partenaires l'ont rejoint tête basse un quart d'heure plus tard, 0-1 au repos.





Pas de changement au repos, pas non plus de changement dans la physionomie de la rencontre. Comme en première mi-temps, Charleroi a frappé après dix minutes. Cette fois, les Zèbres peuvent remercier le jeune Xander Dierickx. Sur une rentrée en touche, le milieu de terrain de 16 ans n'a pas senti Parfait Guiagon et a fauché le petit Ivoirien en pensant pouvoir jouer le ballon. Penalty cadeau transformé sans trembler par Guiagon pour faire le break (55e, 0-2).

Sur du velours, Charleroi n'avait rien à craindre de cet Antwerp. Les hommes de Joesph Oosting ont éprouvé toutes les peines du monde à se créer une occasion en guise de réaction. Le premier arrêt de Martin Delavallée tombe au début du dernier quart d'heure après un slalom d'Anthony Valencia, suivi d'un sauvetage sur une frappe déviée par Vincent Janssen qui aurait pu le prendre à contre-pied.

Les occasions les plus franches continuaient toutefois à tomber dans l'autre rectangle. Parfait Guiagon et Patrick Pflücke et Antoine Colassin ont chacun été tout proches du 0-3 en contre. Le score est malgré tout resté en l'état, permettant aux Carolos de continuer sur leur lancée, quatrième victoire consécutive pour Hans Cornelis, de quoi distancer l'Antwerp et revenir à un point de la sixième place de Malines (qui jouera en fin de journée contre Westerlo).