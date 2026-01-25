Le Bosuil a vite compris : Charleroi réduit l'Antwerp au silence et se rapproche encore un peu plus du top 6

Le Bosuil a vite compris : Charleroi réduit l'Antwerp au silence et se rapproche encore un peu plus du top 6
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Charleroi a confirmé sa bonne forme en s'imposant 0-2 à l'Antwerp. Les Zèbres n'ont que rarement été inquiétés et auraient même gagner sur un score plus lourd.

Après deux victoires convaincantes face au Club de Bruges et contre le Standard pour commencer l'année, Charleroi quittait son Mambourg pour la première fois, avec ce déplacement au Bosuil. Pour ce match contre l'Antwerp (qui comptait le même nombre de points au coup d'envoi), Hans Cornelis retrouvait Etienne Camara et Yacine Titraoui, suspendus contre le Standard.

Les deux milieux de terrain ont renvoyé Mehdi Boukamir et Yassine Khalilifi, qui avaient pourtant joué un match héroïque dans le choc wallon, sur le banc. Dans le camp d'en face, Rein Van Helden était déjà titulaire, quelques jours après son arrivée en provenance de Saint-Trond.

Scheidler sur sa lancée

Comme contre le Standard, Charleroi n'a pas commencé avec un round d'observation. Après moins de dix minutes, le marquoir indiquait déjà 0-1. Et c'est à nouveau Aurélien Scheidler qui a montré la voie à suivre en reprenant un ballon remisé au petit rectangle par Mardochée Nzita, sur un bon centre de Kevin Van den Kerkhof (9e, 0-1).

N'ayant déjà plus besoin d'emballer la rencontre, le Sporting a livré une partition très mature. Très disciplinés et mordants en perte de balle, sûrs de leur choix en possession, les Zèbres n'ont rien laissé à leur adversaire en première mi-temps ; pas le moindre tir dangereux pour Martin Delavallée. Un premier acte d'autant plus frustrant pour l'Antwerp que Rein Van Helden s'est déjà blessé peu après la demi-heure, le nouveau venu a directement regagné les vestiaires. Ses partenaires l'ont rejoint tête basse un quart d'heure plus tard, 0-1 au repos.



Lire aussi… 📷 "Honte à vous" : pourquoi les Storm Ultras ont refusé d'entrer dans le Bosuil pour Antwerp - Charleroi

Pas de changement au repos, pas non plus de changement dans la physionomie de la rencontre. Comme en première mi-temps, Charleroi a frappé après dix minutes. Cette fois, les Zèbres peuvent remercier le jeune Xander Dierickx. Sur une rentrée en touche, le milieu de terrain de 16 ans n'a pas senti Parfait Guiagon et a fauché le petit Ivoirien en pensant pouvoir jouer le ballon. Penalty cadeau transformé sans trembler par Guiagon pour faire le break (55e, 0-2).

Sur du velours, Charleroi n'avait rien à craindre de cet Antwerp. Les hommes de Joesph Oosting ont éprouvé toutes les peines du monde à se créer une occasion en guise de réaction. Le premier arrêt de Martin Delavallée tombe au début du dernier quart d'heure après un slalom d'Anthony Valencia, suivi d'un sauvetage sur une frappe déviée par Vincent Janssen qui aurait pu le prendre à contre-pied.

Les occasions les plus franches continuaient toutefois à tomber dans l'autre rectangle. Parfait Guiagon et Patrick Pflücke et Antoine Colassin ont chacun été tout proches du 0-3 en contre. Le score est malgré tout resté en l'état, permettant aux Carolos de continuer sur leur lancée, quatrième victoire consécutive pour Hans Cornelis, de quoi distancer l'Antwerp et revenir à un point de la sixième place de Malines (qui jouera en fin de journée contre Westerlo).

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Charleroi

Plus de news

📷 "Honte à vous" : pourquoi les Storm Ultras ont refusé d'entrer dans le Bosuil pour Antwerp - Charleroi

📷 "Honte à vous" : pourquoi les Storm Ultras ont refusé d'entrer dans le Bosuil pour Antwerp - Charleroi

14:40
🎥 Catastrophe pour l'Antwerp : un nouveau transfert se blesse 35 minutes après ses débuts

🎥 Catastrophe pour l'Antwerp : un nouveau transfert se blesse 35 minutes après ses débuts

15:00
Coup dur pour David Hubert : un absent de marque à l'Union pour le choc contre le Club de Bruges

Coup dur pour David Hubert : un absent de marque à l'Union pour le choc contre le Club de Bruges

17:00
LIVE : Suivez Anderlecht - Dender en direct commenté (18h15) Live

LIVE : Suivez Anderlecht - Dender en direct commenté (18h15)

16:45
Critiqué pour son prix, Mamadou Diakhon peut-il prendre la relève de Christos Tzolis à Bruges ?

Critiqué pour son prix, Mamadou Diakhon peut-il prendre la relève de Christos Tzolis à Bruges ?

16:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/01: Ndenge Kongolo - Sadick Aliu

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/01: Ndenge Kongolo - Sadick Aliu

16:00
Vincent Euvrard, pas jugé fautif au Standard : Marc Wilmots tire les conclusions de la gifle contre Gand

Vincent Euvrard, pas jugé fautif au Standard : Marc Wilmots tire les conclusions de la gifle contre Gand

15:40
Un titulaire de Genk sur le départ : son remplaçant est déjà connu

Un titulaire de Genk sur le départ : son remplaçant est déjà connu

16:00
Pas de surprise à Anderlecht contre Dender ?

Pas de surprise à Anderlecht contre Dender ?

14:02
D1 ACFF : surprise des U23 de Charleroi grâce à un triplé, le SL16 FC touche le fond mais creuse encore

D1 ACFF : surprise des U23 de Charleroi grâce à un triplé, le SL16 FC touche le fond mais creuse encore

14:20
Champion avec le Standard en 2009, il s'offre un nouveau défi... assez exotique

Champion avec le Standard en 2009, il s'offre un nouveau défi... assez exotique

14:00
Bruges augmente son offre : les Blauw & Zwart vers le deuxième plus gros transfert de leur histoire ?

Bruges augmente son offre : les Blauw & Zwart vers le deuxième plus gros transfert de leur histoire ?

13:30
Le chaos après Standard-Gand aura des conséquences : plusieurs agents de police ont été blessés

Le chaos après Standard-Gand aura des conséquences : plusieurs agents de police ont été blessés

12:40
Les frères Leysen tous les deux frustrés : "Maman sera contente, mais..."

Les frères Leysen tous les deux frustrés : "Maman sera contente, mais..."

12:20
Il croise Radja Nainggolan : transfert entre deux candidats au tour final en Challenger Pro League

Il croise Radja Nainggolan : transfert entre deux candidats au tour final en Challenger Pro League

13:00
Le buteur décisif débarqué du FC Liège était là par miracle : il est arrivé à l'Easi Arena juste à temps

Le buteur décisif débarqué du FC Liège était là par miracle : il est arrivé à l'Easi Arena juste à temps

12:00
Un concurrent... ou un remplaçant à Colin Coosemans ? Besnik Hasi répond

Un concurrent... ou un remplaçant à Colin Coosemans ? Besnik Hasi répond

11:30
2
Très mauvaise nouvelle à Bruges avant le match crucial contre Marseille

Très mauvaise nouvelle à Bruges avant le match crucial contre Marseille

10:30
Vincent Kompany ne restera pas invincible : il réagit après la défaite surprise contre Ausbourg

Vincent Kompany ne restera pas invincible : il réagit après la défaite surprise contre Ausbourg

11:00
Anderlecht ne se laissera pas faire et réclame une compensation financière

Anderlecht ne se laissera pas faire et réclame une compensation financière

10:00
C'est presque fait : Malines laisse partir son attaquant, et a un oeil sur son remplaçant

C'est presque fait : Malines laisse partir son attaquant, et a un oeil sur son remplaçant

09:30
"Cette règle fout le bordel" : Felice Mazzù en colère après OHL-Union

"Cette règle fout le bordel" : Felice Mazzù en colère après OHL-Union

08:40
1
🎥 Son match référence en Eredivisie : Rayane Bounida fait le show avec l'Ajax

🎥 Son match référence en Eredivisie : Rayane Bounida fait le show avec l'Ajax

09:00
"Je n'en parle jamais, mais là..." : Frédéric Taquin touché au moment d'expliquer la défaite de la RAAL Réaction

"Je n'en parle jamais, mais là..." : Frédéric Taquin touché au moment d'expliquer la défaite de la RAAL

08:00
L'Union Saint-Gilloise et la RAAL au coude-à-coude pour un talent français

L'Union Saint-Gilloise et la RAAL au coude-à-coude pour un talent français

08:20
"J'en ai parlé avec Romelu Lukaku" : un Diable Rouge aimerait aussi revenir à Anderlecht

"J'en ai parlé avec Romelu Lukaku" : un Diable Rouge aimerait aussi revenir à Anderlecht

07:30
L'Union s'en sort bien à OHL, mais reste de justesse en tête du classement

L'Union s'en sort bien à OHL, mais reste de justesse en tête du classement

22:44
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Sane - Lemarechal - Rasmussen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Sane - Lemarechal - Rasmussen

22:00
🎥 Une journée de Challenger Pro League avec plusieurs surprises : voici les résultats

🎥 Une journée de Challenger Pro League avec plusieurs surprises : voici les résultats

23:00
Eden Hazard à la rescousse : Sébastien Pocognoli peut compter sur un allié de poids

Eden Hazard à la rescousse : Sébastien Pocognoli peut compter sur un allié de poids

22:30
Le Club de Bruges ne perd pas de temps : un nouveau renfort est imminent

Le Club de Bruges ne perd pas de temps : un nouveau renfort est imminent

22:00
Un projet pour l'avenir d'Anderlecht : Besnik Hasi réagit à la prolongation du "professeur"

Un projet pour l'avenir d'Anderlecht : Besnik Hasi réagit à la prolongation du "professeur"

21:20
Dans tous les sens : le Club de Bruges vient à bout de Zulte Waregem dans la difficulté

Dans tous les sens : le Club de Bruges vient à bout de Zulte Waregem dans la difficulté

21:00
Deux nouvelles blessures et pas de victoire : le ciel s'assombrit pour Sébastien Pocognoli à Monaco

Deux nouvelles blessures et pas de victoire : le ciel s'assombrit pour Sébastien Pocognoli à Monaco

21:40
Avec les points perdus à partir de la 85e en plus, la RAAL serait...sixième : "C'est impardonnable" Réaction

Avec les points perdus à partir de la 85e en plus, la RAAL serait...sixième : "C'est impardonnable"

20:00
Une excellente nouvelle tombe pour Romelu Lukaku

Une excellente nouvelle tombe pour Romelu Lukaku

20:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 13:30 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 18:30 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 19:15 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved