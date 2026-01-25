Ça ne va pas plaire à Rik De Mil : Aurélien Scheidler pique son ancien coach après la victoire de Charleroi

Charleroi enchaîne les victoires et confirme sa belle forme. Les Carolos ont battu l'Antwerp 0-2 à l'extérieur.

Le Sporting de Charleroi est sur un nuage. Après avoir sorti le Club de Bruges en Coupe et remporté le derby wallon contre le Standard, les Carolos ont enchaîné ce dimanche avec une victoire 0-2 sur la pelouse de l'Antwerp.

Le déclic vient de Hans Cornelis. Depuis qu'il a remplacé Rik De Mil sur le banc, le technicien a relancé la saison de l'équipe. Un changement de cap qui redonne de l'ambition au club.

Buteur lors de cette rencontre, Aurélien Scheidler savoure cette victoire tout en restant lucide. "On n’a pas produit un beau football. Après, le principal, c’est de prendre les trois points. Je suis content aussi parce qu'on a gagné, mais ça n’a pas été notre meilleur match. On veut encore plus. Donc voilà, on va continuer à bosser pour justement pour aller chercher plus", a-t-il confié.

Mieux sans Rik De Mil ?

L'attaquant souligne l'impact du coach sur l'état d'esprit général. "Hans Cornelis a changé beaucoup de choses. Il y a beaucoup plus d'agressivité. Ce sont des choses dont on parle dans le vestiaire, mais il a changé beaucoup de choses. On est un peu plus efficace. On est un peu plus libre depuis le départ de Rik De Mil. Donc peut-être que ça fait la différence", analyse le joueur.

Scheidler mise sur la force du collectif pour la suite de la compétition. "Et puis c'est un groupe qui est très uni et je pense qu'on peut faire de très belles choses. La priorité, c'est le championnat et la Coupe", assure-t-il.