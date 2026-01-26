Catastrophe : l'un des transferts de l'hiver en Pro League ne jouera peut-être plus avant les Playoffs

L'Antwerp a décidément vécu une soirée cauchemardesque contre Charleroi. En plus de s'incliner, le Great Old a perdu sa recrue Rein Van Helden sur blessure.

Dès sa signature en provenance de Saint-Trond, Rein Van Helden était titularisé par Joseph Oostings pour la réception du Sporting Charleroi. Une preuve que l'Antwerp comptait vraiment sur sa nouvelle recrue... mais Van Helden a dû quitter la pelouse avant même la demi-heure.

Souffrant des ischio-jambiers, Van Helden a ainsi dû céder sa place à Yuto Tsunashima. Et les premiers diagnostics ne sont pas optimistes, selon le Nieuwsblad.

En effet, et même s'il faudra encore que des examens médicaux complémentaires le confirment, Rein Van Helden souffrirait d'une déchirure. Cela signifierait une rééducation d'environ 6 à 7 semaines, soit une fin de saison régulière pour le défenseur.

Van Helden et Benitez blessés

Un coup dur pour l'Antwerp, qui avait amené Van Helden pour renforcer la défense, souvent mise en difficulté ces derniers mois. Le club anversois a d'ailleurs mis la main à la poche, tant en termes de montant de transfert que de salaire, pour attirer le jeune défenseur depuis le Stayen.



Ce coup dur s'ajoute à la blessure de Mauricio Benitez, qui pourrait également manquer quelques semaines de compétition. Il était devenu un titulaire régulier sous Joseph Oostings.