🎥 En pleine euphorie : l'accueil endiablé reçu par les joueurs de Charleroi à leur retour d'Anvers

Charleroi a vécu un nouveau week-end euphorique après leur victoire 0-2 à l'Antwerp. Les joueurs ont été accueillis comme il se doit à leur retour.

Ces dernières saisons, les mauvaises passes de Charleroi ont déjà valu au groupe quelques retours agités au Mambourg après des désillusions en déplacements. Mais tout cela est désormais bien loin : après l'Union, Genk, Anderlecht, le Club de Bruges et le Standard, les Zèbres ont désormais livré un match plein à l'Antwerp.

Une troisième victoire consécutive en championnat qui les replace à deux points de La Gantoise et Malines, respetivement cinquièmes et sixièmes. Comme lors du choc wallon, la communion avec les supporters était totale.

Charleroi ne veut pas redescendre de son nuage

Pourtant, les Storm Ultras n'étaient pas tout de suite de la partie pour encourager les leurs au Bosuil, écoeurés par l'interdiction d'entrer dans le stade avec une banderole en hommage à un supporter parti trop tôt.

Les sourires sont toutefois revenus avec la victoire de l'équipe et la banderole finalement brandie par tous les joueurs devant la tribune visiteuse à l'issue de la rencontre. Le retour au Mambourg a également été festif.

A leur arrivée dans le Pays Noir, les joueurs ont été accueilli par les Storm Ultras, fumigènes à la main. L'occasion de se livrer à quelques danses et des derniers chants avant de se redonner rendez-vous le week-end prochain du côté de Saint-Trond.

