🎥 "J'ai voulu centrer" : le but gag qui vaut son pesant d'or pour La Louvière

Nolan Gillot a permis à la RAAL d'égaliser dans les dix dernières minutes contre La Gantoise. Il nous parle de son coup franc décisif.

En ouvrant le score en début de deuxième mi-temps, La Gantoise pensait avoir fait le plus dur face à une équipe de la RAAL affaiblie par la blessure de Joël Ito. C'était sans compter sur la floche de Davy Roef, surmonté par un coup franc de Nolan Gillot qui paraissait pourtant anodin.

"J'ai voulu centrer. Après, on travaille quand même ce genre de coups francs axiaux assez lointains. Il faut les tirer assez fort et cadrer. C'est ce que j'ai fait, ça a amené une erreur du gardien gantois qui avait anticipé un centre. C'est tant mieux, ça nous permet de repartir avec un point qui fait du bien", nous explique Gillot à l'issue de la rencontre.

Le changement gagnant de Frédéric Taquin

Le Français de 22 ans avait pourtant commencé la rencontre sur le banc. Il avait déjà joué les supersubs contre Zulte Waregem et Westerlo en fin d'année civile. Sa qualité de centre pourrait encore faire des dégâts en deuxième partie de saison.

Mais il ne s'enflamme pas pour autant : "Quand le coach fait appel à moi, c'est pour aider l'équipe. Je savais que je pouvais apporter sur des centres ou des phases arrêtées. Une place comme titulaire ? Ça , c'est une question pour l'entraîneur", rigole-t-il.



À sa manière, Nolan Gillot personnifie cette force mentale de la RAAL : "On a déjà renversé certaines situations, que ce soit cette année ou la saison passée. Que ce soit 1-0 ou 2-0, on sait qu'on peut revenir. on a cette capacité de ne rien lâcher. Ça nous permet d'entamer la semaine autrement que si on avait perdu".