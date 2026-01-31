🎥 "J'ai voulu centrer" : le but gag qui vaut son pesant d'or pour La Louvière

Scott Crabbé depuis La Louvière
| Commentaire
🎥 "J'ai voulu centrer" : le but gag qui vaut son pesant d'or pour La Louvière
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Nolan Gillot a permis à la RAAL d'égaliser dans les dix dernières minutes contre La Gantoise. Il nous parle de son coup franc décisif.

En ouvrant le score en début de deuxième mi-temps, La Gantoise pensait avoir fait le plus dur face à une équipe de la RAAL affaiblie par la blessure de Joël Ito. C'était sans compter sur la floche de Davy Roef, surmonté par un coup franc de Nolan Gillot qui paraissait pourtant anodin.

"J'ai voulu centrer. Après, on travaille quand même ce genre de coups francs axiaux assez lointains. Il faut les tirer assez fort et cadrer. C'est ce que j'ai fait, ça a amené une erreur du gardien gantois qui avait anticipé un centre. C'est tant mieux, ça nous permet de repartir avec un point qui fait du bien", nous explique Gillot à l'issue de la rencontre.

Le changement gagnant de Frédéric Taquin

Le Français de 22 ans avait pourtant commencé la rencontre sur le banc.  Il avait déjà joué les supersubs contre Zulte Waregem et Westerlo en fin d'année civile. Sa qualité de centre pourrait encore faire des dégâts en deuxième partie de saison.

Mais il ne s'enflamme pas pour autant : "Quand le coach fait appel à moi, c'est pour aider l'équipe. Je savais que je pouvais apporter sur des centres ou des phases arrêtées. Une place comme titulaire ? Ça , c'est une question pour l'entraîneur", rigole-t-il.

Lire aussi… Les attaquants muselés, Gillot supersub : les notes de la RAAL contre La Gantoise

À sa manière, Nolan Gillot personnifie cette force mentale de la RAAL : "On a déjà renversé certaines situations, que ce soit cette année ou la saison passée. Que ce soit 1-0 ou 2-0, on sait qu'on peut revenir. on a cette capacité de ne rien lâcher. Ça nous permet d'entamer la semaine autrement que si on avait perdu".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
RAAL La Louvière
Nolan Gillot

Plus de news

Les attaquants muselés, Gillot supersub : les notes de la RAAL contre La Gantoise

Les attaquants muselés, Gillot supersub : les notes de la RAAL contre La Gantoise

23:22
Une boulette de Roef qui change tout : la RAAL sauve les meubles, Gand en danger dans le top 6

Une boulette de Roef qui change tout : la RAAL sauve les meubles, Gand en danger dans le top 6

22:43
Roberto De Zerbi va-t-il quitter son poste après l'humiliation à Bruges ? Il répond

Roberto De Zerbi va-t-il quitter son poste après l'humiliation à Bruges ? Il répond

09:30
Coup dur pour Frédéric Taquin : la RAAL perd un titulaire important sur blessure

Coup dur pour Frédéric Taquin : la RAAL perd un titulaire important sur blessure

21:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Moffi - Da Silva

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Moffi - Da Silva

09:00
Sensation de la Pro League il y a quelques années, il rebondit au FC Porto

Sensation de la Pro League il y a quelques années, il rebondit au FC Porto

09:00
Un départ au sein du staff de l'Antwerp

Un départ au sein du staff de l'Antwerp

08:30
À Charleroi, Hans Cornelis a trouvé la clé : "Avec ça, en Belgique, tu peux gagner chaque match"

À Charleroi, Hans Cornelis a trouvé la clé : "Avec ça, en Belgique, tu peux gagner chaque match"

07:40
Le RFC Liège va laisser partir un joueur en manque de temps de jeu

Le RFC Liège va laisser partir un joueur en manque de temps de jeu

08:00
Mohamed Amoura (ex-Union) écarté par son club pour des raisons disciplinaires

Mohamed Amoura (ex-Union) écarté par son club pour des raisons disciplinaires

07:20
Les fans du Standard et d'Anderlecht s'unissent avant le Clasico : "C'est une lourde responsabilité"

Les fans du Standard et d'Anderlecht s'unissent avant le Clasico : "C'est une lourde responsabilité"

06:20
Affronter Bruges, une bonne nouvelle ? Voici ce que pense Diego Simeone

Affronter Bruges, une bonne nouvelle ? Voici ce que pense Diego Simeone

07:00
C'est confirmé : après 162 matches, il quitte La Gantoise librement pour retourner dans sa ville natale

C'est confirmé : après 162 matches, il quitte La Gantoise librement pour retourner dans sa ville natale

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Mitrovic - Ephestion - Bobb

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Mitrovic - Ephestion - Bobb

21:20
Deux semaines plus tard, Arthur Theate et Michy Batshuayi ont un nouvel entraîneur à Francfort

Deux semaines plus tard, Arthur Theate et Michy Batshuayi ont un nouvel entraîneur à Francfort

22:20
Le danger se rapproche de Seraing, mauvaise opération pour Eupen : les clubs wallons battus en D1B

Le danger se rapproche de Seraing, mauvaise opération pour Eupen : les clubs wallons battus en D1B

22:00
Officiel : Nathan De Medina (ex-Anderlecht, Mouscron) fait son grand retour en Belgique

Officiel : Nathan De Medina (ex-Anderlecht, Mouscron) fait son grand retour en Belgique

21:00
Ashimeru pas encore prêt, le capitaine sur le retour : les compositions probables de RAAL - La Gantoise

Ashimeru pas encore prêt, le capitaine sur le retour : les compositions probables de RAAL - La Gantoise

14:00
Buteur après 42 secondes avec Saint-Trond, Oumar Diouf avait été refusé par deux clubs belges en 2022

Buteur après 42 secondes avec Saint-Trond, Oumar Diouf avait été refusé par deux clubs belges en 2022

20:30
L'Antwerp recalé par un autre club de Pro League dans sa nouvelle quête offensive ?

L'Antwerp recalé par un autre club de Pro League dans sa nouvelle quête offensive ?

20:00
Un club de D1A prend le contrôle d'un club néerlandais : pour Frédéric Frans, le chemin est déjà tracé

Un club de D1A prend le contrôle d'un club néerlandais : pour Frédéric Frans, le chemin est déjà tracé

19:30
Bientôt un nouvel ailier à Bruges ? Ivan Leko fait le point sur un dossier : "Il a quelque chose de spécial"

Bientôt un nouvel ailier à Bruges ? Ivan Leko fait le point sur un dossier : "Il a quelque chose de spécial"

19:00
OFFICIEL : un concurrent de Jérémy Doku quitte Manchester City

OFFICIEL : un concurrent de Jérémy Doku quitte Manchester City

18:30
Besnik Hasi interrogé sur sa situation à Anderlecht : "Il n'y a eu aucune réunion de crise"

Besnik Hasi interrogé sur sa situation à Anderlecht : "Il n'y a eu aucune réunion de crise"

17:30
"Nous avançons pas à pas" : le KRC Genk enfin véritablement lancé ? Nicky Hayen voit de la progression

"Nous avançons pas à pas" : le KRC Genk enfin véritablement lancé ? Nicky Hayen voit de la progression

18:00
"Je ne suis pas serein, mais je n'ai pas peur d'être viré" : Vincent Euvrard évoque sa situation au Standard Interview

"Je ne suis pas serein, mais je n'ai pas peur d'être viré" : Vincent Euvrard évoque sa situation au Standard

16:30
Kjell Scherpen sur le départ à l'Union SG ? Un club de Premier League se montre intéressé

Kjell Scherpen sur le départ à l'Union SG ? Un club de Premier League se montre intéressé

17:00
"C'est un peu décevant" : les mots de Konstantinos Karetsas après son magnifique but en Europa League

"C'est un peu décevant" : les mots de Konstantinos Karetsas après son magnifique but en Europa League

16:00
Vincent Euvrard avant Standard-Anderlecht : "Je comprends ce qui se passe dans le cœur des supporters" Interview

Vincent Euvrard avant Standard-Anderlecht : "Je comprends ce qui se passe dans le cœur des supporters"

14:40
"C'est comme ça dans un grand club" : Hans Vanaken met les choses au clair

"C'est comme ça dans un grand club" : Hans Vanaken met les choses au clair

15:30
Pourquoi le prochain match du Bayern sera spécial pour Vincent Kompany

Pourquoi le prochain match du Bayern sera spécial pour Vincent Kompany

15:00
Offre refusée : Genk veut plus de 12 millions pour son attaquant

Offre refusée : Genk veut plus de 12 millions pour son attaquant

14:20
Voici le tirage au sort complet des barrages de l'Europa League

Voici le tirage au sort complet des barrages de l'Europa League

13:41
Voici l'adversaire du KRC Genk en barrages de l'Europa League

Voici l'adversaire du KRC Genk en barrages de l'Europa League

13:22
Après avoir marché sur Anderlecht et le Standard, Rik De Mil s'attaque à la RAAL : trois absents de taille

Après avoir marché sur Anderlecht et le Standard, Rik De Mil s'attaque à la RAAL : trois absents de taille

29/01
Voici le tirage au sort complet des barrages de la Ligue des champions

Voici le tirage au sort complet des barrages de la Ligue des champions

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 Westerlo Westerlo
STVV STVV 20:45 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 01/02 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved