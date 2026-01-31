La RAAL privée de son joueur clé ? Frédéric Taquin en sait plus

Deux équipes dos-à-dos, deux entraîneurs partagés en conférence de presse. Frédéric Taquin et Rik De Mil débrieffent le match d'ouverture du week-end.

Face à La Gantoise, la RAAL est à créditer d'une bonne première mi-temps, avec de la rigueur et quelques percées offensives. Mais les Loups ont accusé le coup à la sortie sur blessure de Joël Ito, véritable lien entre le milieu de terrain et les offensifs louviérois.

Frédéric Taquin s'est malgré tout montré rassurant à son égard : "On pensait que c’était son tendon d’Achille mais en fait, il a surcompensé : c’est une légère blessure au mollet. Je suis rassuré. Je n’ai pas le sentiment que ce soit très grave, on devrait pouvoir le récupérer assez rapidement. C’est une pièce maîtresse de l’équipe, cela aurait été un coup très dur de le perdre pour de nombreuses semaines".

Dans la rencontre, sa sortie a tout de même pénalisé la RAAL : Majeed Ashimeru n'était pas encore sur la feuille de match, tandis qu'Owen Maës a dû déclarer forfait. "Owen s’est blessé à l’entraînement ce jeudi, il a pris une béquille au niveau de la cheville et c’était très douloureux, il ne savait pratiquement plus marcher".

Deux équipes dans le contrôle

Autant de paramètres qui font que les Loups ne crachent pas sur le point du partage : "Je suis satisfait au vu de la physionomie du match. On a senti que Gand mettait beaucoup de rythme en début de rencontre, ce que j’appelle un passing agressif en une ou deux touches, avec une belle circulation du ballon. Petit à petit, on est rentré dans le match avec un Joël Ito qui faisait très mal entre les lignes, qui arrivait toujours à trouver les espaces pour se tourner vers l’avant et essayer de créer. On sentait qu'on était dans le match".

"C'était une rencontre assez fermée. La sortie de Joël nous a déstabilisés. Thierry (Lutonda) n’avait pas les repères qu’il fallait pour pouvoir être dangereux dans le système qu’on avait mis en place. Dans l’ensemble, je pense que c’est un bon point pour les deux équipes. Un match avec très peu d’occasions mais assez intense, vivant, avec deux belles organisations", conclut Taquin.



Lire aussi… 🎥 "J'ai voulu centrer" : le but gag qui vaut son pesant d'or pour La Louvière›

La Gantoise freinée après son neuf sur neuf

Rik De Mil partage son point de vue : "Nous savions d'avance que ce serait un match difficile ici. Il faut rester patient et très organisé pour ne pas concéder beaucoup d'occasions. Je pense que nous avons plutôt bien géré tout cela, mais nous aurions pu avoir un peu plus de contrôle en défense. Ensuite, nous prenons l'avantage grâce à un beau but, nous aurions dû repartir avec les trois points. Malheureusement, nous encaissons tout de même cette égalisation à cause d'une erreur individuelle".

" Le groupe a encore beaucoup à apprendre. La Louvière a même aligné un joueur supplémentaire devant en fin de match, et pourtant nous avons trop reculé. C'est ce genre de différence mentale qu'il faut encore opérer pour continuer à attaquer, pour faire monter cette ligne", conclut l'entraîneur gantois.