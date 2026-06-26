Le Sénégal cartonne face à l'Irak et pourrait compliquer la tâche des Diables Rouges

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le Sénégal cartonne face à l'Irak et pourrait compliquer la tâche des Diables Rouges

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Le Sénégal a fait le travail. Les Lions de la Teranga ont écrasé l'Irak 5-0 et restent en course pour les seizièmes de finale. Ils devront attendre les autres résultats pour connaître leur sort.

Avec deux petits points au compteur, la Belgique joue sa survie lors de son ultime face-à-face. Un simple partage des points pourrait s'avérer insuffisant pour les Diables Rouges, qui risqueraient de quitter la Coupe du monde 2026 en phase de poules. La victoire est le seul moyen de s'assurer une place en 1/16 de finale, d'autant que la concurrence s'annonce féroce pour décrocher une place parmi les meilleurs troisièmes.

Le Sénégal devra prier et suivre les autres rencontres

Le Sénégal a envoyé un message à tous ses concurrents directs dans la course à la qualification. Dos au mur après deux revers, les Lions de la Teranga ont écrasé l'Irak 5-0 lors de cette dernière journée. Cette démonstration leur permet d'afficher une différence de buts positive (+2) et d'occuper provisoirement la cinquième place du classement des meilleurs troisièmes. En cas de qualification, un énorme choc face à l'Angleterre les attendrait au tour suivant.

Titularisé en dernière minute, Habib Diarra a ouvert le score à la quatrième minute. L'Irak a dû terminer la rencontre à dix après le carton rouge reçu par Sulaka pour une faute de dernier défenseur.

Ismaïla Sarr est devenu le meilleur buteur du Senegal en Coupe du monde

En supériorité numérique, les Lions de la Teranga ont fait la différence après la pause. Ismaïla Sarr a d'abord inscrit le deuxième but, devenant au passage le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal en Coupe du monde. Entré en jeu, Pape Gueye a ensuite marqué deux superbes buts, d'abord d'une frappe lointaine, puis d'une demi-volée sous la barre.


Iliman Ndiaye a marqué le dernier but pour soigner la différence de buts. Ce succès offre la troisième place au Sénégal, toujours en course pour les seizièmes de finale.

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