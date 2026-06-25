Officiel : le premier défi à l'étranger de Wouter Vrancken est acté

Loïc Woos Muzamel Rahmat
Loïc Woos et Muzamel Rahmat
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Officiel : le premier défi à l'étranger de Wouter Vrancken est acté
Photo: © photonews
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Wouter Vrancken s'est bien engagé avec le club écossais de Heart of Midlothian. Son arrivée a été officialisée cette après-midi.

Scott Crabbé

Wouter Vrancken dans le championnat écossais, c'est officiel

Après plusieurs jours de tractation, c'est désormais officiel. Wouter Vrancken est le nouvel entraîneur de Heart of Midlothian, tout proche d'être champion d'Ecosse mais devancé par le Celtic sur le gong. Après s'être refait une santé du côté de Saint-Trond, le Limbourgeois s'offre donc le premier challenge de sa carrière d'entraîneur à l'étranger. Il sera d'emblée confronté à bau défi avec les tours préliminaires de Ligue des Champions à franchir cet été, pour confirmer les progrès de ce club sensation du championnat écossais souhaitant s'inspirer de la réussite récente de l'Union Saint-Gilloise.

Loïc Woos

Deux Belges et un joueur du Beerschot avec Wouter Vrancken

Il ne manque plus que l’officialisation pour Wouter Vrancken, qui va devenir le nouvel entraîneur du club écossais des Hearts of Midlothian dans les prochaines heures. Un club dans lequel l’ancien entraîneur de Malines, Genk, Gand et Saint-Trond va emmener plusieurs compatriotes.

Selon les informations de nos confrères de Het Laatste Nieuws, son bras droit se nommerait Tim Smolders, qui a été l’adjoint de Karel Geraerts à l’Union, à Schalke 04 et à Reims, tandis que Cederique Tulleners, l’entraîneur des U23 du Cercle de Bruges, intégrera également son staff. Enfin, Sabri Guendouz, ailier gauche du Beerschot, devrait également signer pour les Hearts de Wouter Vrancken.

Wouter Vrancken est sur le point de relever un nouveau défi après son départ de Saint-Trond. L'ancien coach du STVV devrait bientôt s'engager avec le club écossais de Heart of Midlothian et découvrir pour la première fois ce championnat.

Wouter Vrancken est proche de retrouver un banc cet été. Après avoir quitté Saint-Trond au terme d'une excellente saison, l'entraîneur belge devrait poursuivre sa carrière en Écosse. Sauf retournement de situation, c'est à Heart of Midlothian qu'il est attendu dans les prochains jours selon les informations du journal Het Laatste Nieuws.

Quelques détails avant l'officialisation

Ces dernières semaines, plusieurs clubs ont tenté de le convaincre. Burnley, Lorient ou encore Ludogorets ont manifesté leur intérêt. Mais c'est le projet proposé par Hearts qui a fait la différence. Les discussions entre les deux parties ont bien avancé et il ne resterait plus que quelques détails financiers à régler.

Réaliser la même chose ou mieux que Derek McInnes la saison prochaine

La tâche ne sera pas facile pour le Belge. Hearts vient de terminer deuxième du championnat écossais, après avoir longtemps lutté avec le Celtic pour le titre. Le mois prochain, le club affrontera Sturm Graz au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions.

Un nouveau défi dans un nouveau championnat pour l'ancien entraîneur de Saint-Trond

Si Vrancken rejoint bien Hearts, il succédera à Derek McInnes, parti prendre les commandes des Rangers. L'ancien entraîneur de Saint-Trond découvrira un nouveau championnat, comme il le souhaitait depuis plusieurs mois.

Après avoir mené les Canaris jusqu'à une qualification européenne, il aura l'occasion de se mesurer à un tout autre contexte, avec un club ambitieux qui espère continuer à jouer les premiers rôles en Écosse et briller sur la scène européenne.

Comme avec l'Union Saint-Gilloise

Depuis l'arrivée de Tony Bloom dans l'actionnariat du club à l'été 2025, Hearts s'appuie plus sur le recrutement basé sur les données. Le propriétaire de Brighton travaille avec sa société Jamestown Analytics.

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