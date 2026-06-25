Officiel : le premier défi à l'étranger de Wouter Vrancken est acté



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Deviens fan de STVV! 512 Wouter Vrancken s'est bien engagé avec le club écossais de Heart of Midlothian. Son arrivée a été officialisée cette après-midi.



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