Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/06: Engels

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Engels

Exclusif - Un autre Belge en route vers la Premier League: il aura un sacré costume à remplir

Il est presque certain qu’Arne Engels évoluera en Premier League la saison prochaine. L’intérêt pour le milieu de terrain du Celtic est tellement grand qu’il a l’embarras du choix parmi les clubs. Mais un club mène la danse. (Lire la suite)