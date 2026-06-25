Dès le premier entraînement : la nouvelle règle de Vítor Bruno qui a fait grimacer Nathan De Cat

Vítor Bruno a dirigé son premier entraînement à Anderlecht et s’est d’emblée fait remarquer. Le nouveau coach a immédiatement instauré une règle marquante au sein du groupe.

Vítor Bruno n'était pas présent pour la reprise des entraînements à Anderlecht lundi. L'entraîneur portugais n'est arrivé que le lendemain, Antoine Sibierski ayant pris le parti de se donner le temps nécessaire pour s'entretenir autant qu'il le faut avec chacun des profils envisagés pour succéder à Jérémy Taravel.

Ce jeudi matin, les joueurs ont eu droit à leur deuxième entraînement sous la houlette de leur nouvel entraîneur principal. De quoi mettre en pratique certaines directives sur lesquelles Vítor Bruno a insisté lors de leur première rencontre, hier.

Pour sa toute première séance à Neerpede, l'ancien adjoint de Sérgio Conceição a déjà placé certains accents sur ce qui constituerait le fil rouge (ou plutôt mauve et blanc) de son mandat. Notamment en matière d'intensité.

Vítor Bruno édicte ses règles

Comme l'écrit Het Laatste Nieuws, l'une des nouvelles règles instaurées à l'attention du noyau stipule que tous les joueurs sont obligés de porter des protège-tibias à l’entraînement. Une règle relativement simple mais qui ne coulait pas de source pour certains joueurs, qui délaissaient de plus en plus ces protections.

Nathan De Cat fait partie de ces joueurs qui ont dû s'adapter : le wonderkid du Sporting joue systématiquement avec les chaussettes retroussées à la cheville et ne porte que de minuscules protège-tibias, qui ne couvrent pratiquement pas ses tibias.





Plus d'intensité à l'entraînement ?

Une dégaine finalement assez à la mode dans le football professionnel, mais qui fait débat à Neerpede, où l'on craint pour un joueur dont la morphologie n’est pas encore totalement développée et qui subit fréquemment des fautes suite à sa supériorité technique.

Son père Jens s'en était même mélé : "Avant, je disais à Nathan : 'Si tu entres sur le terrain avec les chaussettes baissées comme Noa Lang, tu n'as pas envie de jouer ce match' ". Mais cela n’a eu aucun effet sur son fils : “Il continue à le faire. Et puisque ce n’est pas interdit, je n’ai rien à redire”. Les nouvelles régles édictées par Vítor Bruno changent donc la donne, avec pour but de pouvoir de ne pas devoir trop retirer le pied à l'entraînement.