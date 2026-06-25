La reprise se rapproche au Standard : un revenant veut convaincre Euvrard, deux indésirables dans le noyau B

Scott Crabbé, journaliste football
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La reprise se rapproche au Standard : un revenant veut convaincre Euvrard, deux indésirables dans le noyau B
Photo: © photonews
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La reprise se rapproche au Standard. Les Rouches reprendront le collier ce week-end, avec quelques absences remarqués, mais aussi quelques retours.

C'est sous une chaleur difficilement tenable que le Standard reprendra le chemin de l'entraînement samedi, après les traditionnels tets physiques de cette fin de semaine. Mais au-delà de cette météo extrême, l'actualité des retrouvailles concernera les nouvelles têtes, mais aussi des absents.

Les trois recrues (Laurens Goemaere, Dimitri Lavalée et Bruny Nsimba) seront ainsi bien présentes, de même que les renforts dans le staff : les préparateurs physiques Valentin Dejaghere et Kevin Miny, ainsi que Jonathan Legear, nouveau coach des joueurs offensifs.

Boško Šutalo veut reprendre sa place

Du côté des nouvelles têtes, notons également un retour, celui de Boško Šutalo. Le défenseur croate a été prêté à Cracovie, qui n'a pas levé son option d'achat. Il revient donc au Standard, où il est toujours sous contrat jusqu'en juin 2029.

Déçu d'avoir été écarté par Marc Wilmots l'été dernier, il ne sera peut-être qu'en transit durant les prochaines semaines, mais entend bien profiter de cette opportunité pour convaincre Vincent Euvrard. "Marc Wilmots ne m'avait donné aucune explication. Je pense avoir prouvé par mes prestations que je méritais ma place. J'ai signé un contrat longue durée, preuve que le club croyait en moi et je croyais aussi en ce projet".

Comme l'écrit SudInfo, les jeunes Quentin Durka (19 ans), Onésime Kalonji (17 ans), Jordi Makiese (17 ans), Yanis Malamba (17 ans) et Noah Sy (19 ans) seront invités à disputer la préparation avec le noyau A, tandis que René Mitongo et Charli Spoden en font désormais définitivement partie.

Des internationaux et des indésirables 

Passons maintenant aux absents. Toujours engagés à la Coupe du Monde, Dennis Ayensa et Matthieu Epolo ne seront évidemment pas de la partie. Même constat pour Rafiki Saïd, qui est attendu le 4 juillet après avoir défendu les couleurs des Comores au début du mois de juin.

Deux indésirables seront également absents. Grejohn Kyei est désormais un habitué du noyau B, Thomas Henry l'y rejoint désormais, il peut se chercher un nouveau club en vue de la saison prochaine.

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