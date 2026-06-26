Genk est furieux : l'un de ses plus grands talents veut rejoindre le Club de Bruges

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Genk est furieux : l'un de ses plus grands talents veut rejoindre le Club de Bruges
Photo: © photonews
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Le mercato pourrait réserver un nouveau gros feuilleton en Belgique. Noah Adedeji-Sternberg souhaite quitter le KRC Genk pour rejoindre le Club de Bruges, mais il n'y a aucun accord entre les deux clubs (pour le moment).

Noah Adedeji-Sternberg veut rejoindre le Club de Bruges. Selon Het Laatste Nieuws, l'ailier de Genk a fait connaître son choix à sa direction. Son agent a informé ce vendredi Dimitri de Condé que son client souhaitait poursuivre sa carrière avec les Blauw en Zwart. Un coup dur pour Genk qui perd la main sur l'un de ses plus grands talents.

Le Club de Bruges a négocié dans le dos du KRC Genk

Ce choix ne plaît évidemment pas à Genk. Les Limbourgeois voulaient prolonger Adedeji-Sternberg, malgré un contrat valable jusqu'en 2028. Ils ne s'attendaient pas à ce que le joueur souhaite quitter le club.

Pas d'accord pour le moment

La volonté du joueur ne suffit pas à débloquer la situation. Pour l'instant, le Club de Bruges n'a pas approché Genk. Les deux clubs n'ont pas encore commencé à discuter d'un éventuel transfert.

Rendez-vous lundi prochain pour les tests médicaux

Comme le rapporte le journal, lundi prochain, les joueurs de Genk sont attendus pour les traditionnels tests médicaux de reprise. Adedeji-Sternberg est attendu, même si personne ne sait s'il sera présent ou pas. S'il décide de sécher ce rendez-vous, la rupture sera totale et le joueur s'exposera à de lourdes sanctions financières de la part de son club.

Une valeur marchande prometteuse pour le joueur de 21 ans


Le natif d'Anvers est considéré comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs de son club. International belge U21 et estimé à quatre millions d'euros selon le site Transfermarkt, il est lié au KRC Genk jusqu'en juin 2028. L'été s'annonce très long et particulièrement tendu entre les différentes parties si Bruges ne bouge pas rapidement. Cette saison, il a disputé 37 matchs pour un but et trois passes décisives.

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