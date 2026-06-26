Partir ou rester à Naples ? Kevin De Bruyne va bientôt prendre sa décision

Kevin De Bruyne ne sait pas s'il restera à Naples cet été. Le Diable Rouge attendra la fin de la Coupe du monde 2026 avant de décider de la suite de son aventure en Italie.

L'histoire entre Kevin De Bruyne et Naples pourrait ne pas durer. Le Diable Rouge, sous contrat jusqu'en juin 2027, préfère attendre la fin de la Coupe du monde 2026 avant de se prononcer sur son futur.

Massimiliano Allegri veut garder Kevin De Bruyne

Selon le média italien Corriere dello Sport, le milieu de terrain veut d'abord parler avec son nouveau coach avant de prendre une décision. Cela tombe bien car Massimiliano Allegri apprécie beaucoup son profil et refuse catégoriquement de s'en séparer cet été. L'entraîneur italien compte en faire une pièce maîtresse de son système.

Antonio Conte et Kevin De Bruyne n'étaient pas sur la même longueur d'onde

Cette discussion s'annonce cruciale car De Bruyne avait mal vécu la fin de saison. Il reprochait pas mal de choses à son ancien entraîneur, Antonio Conte, notamment une tactique beaucoup trop défensive. Le Belge avait expliqué que ce style de jeu ne correspondait pas du tout aux promesses reçues lors de sa signature.

Galatasaray suit de la situation de très près

La situation commence à bouger puisque Galatasaray tente d'en profiter. Le club turc s'intéresse de près au meneur de jeu et aimerait le faire venir cet été. Mais selon le journal, la direction de Naples ne panique pas et est très optimiste quant à ses chances de garder le Diable.

Plusieurs offres sur la table



Le joueur attend la fin de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique pour rencontrer Allegri. C'est cette discussion qui décidera de tout. Soit la tactique du nouveau coach lui plaît et il va au bout de son contrat, soit il demande à partir à Galatasaray ou dans un autre club. L'année passée, De Bruyne avait des offres d'Arabie saoudite et de la MLS.