Anderlecht n'aura bientôt plus le choix : un prétendant met la pression pour Nathan De Cat

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Anderlecht n'aura bientôt plus le choix : un prétendant met la pression pour Nathan De Cat
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le feuilleton Nathan De Cat prend un nouveau tournant. Le jeune Diable privilégie une expérience en Bundesliga et Anderlecht pourrait être contraint de revoir à la baisse le prix de son grand espoir.

Nathan De Cat est plus que jamais sur le départ à Anderlecht cet été. Le milieu de 17 ans refuse de prolonger son contrat qui se termine dans un an, ce qui pousse le club bruxellois à vouloir le vendre immédiatement.

Hoffenheim s'est engouffré dans la brèche et discute de plus en plus avec l'entourage du joueur selon Sky Sport. Le joueur a donné son feu vert pour un transfert en Allemagne. Le Paris FC et plusieurs clubs anglais suivent aussi la situation, mais Hoffenheim est le plus avancé sur le dossier.

Plus de 40 matchs cette saison pour Nathan De Cat

L'enfant de Neerpede a enchaîné 46 matchs la saison dernière, trouvant le chemin des filets à 3 reprises et délivrant 5 passes décisives. Des chiffres particulièrement solides pour un joueur de son âge, qui expliquent pourquoi plusieurs grands clubs européens s'intéressent à lui. Le Bayern Munich de Vincent Kompany avait coché son nom et suivait sa situation.

Hoffenheim va jouer la montre pour faire baisser le prix

Le problème, c'est que Hoffenheim ne veut pas payer le montant demandé par Anderlecht. Mais si personne d'autre ne bouge, la direction bruxelloise n'aura pas le choix et devra revoir ses exigences à la baisse. Pour le moment, aucun club n'a envoyé d'offre officielle au RSCA.

Pas de Mondial pour le crack d'Anderlecht

Lire aussi… Grande nouvelle pour Nathan De Cat, qui va pouvoir se concentrer sur un été chargé
Le temps presse pour Anderlecht, qui se retrouve coincé. L'entourage du milieu de terrain prend son temps et examine toutes les options. Sa valeur marchande aurait pu grimper, mais Rudi Garcia ne l'a pas sélectionné avec les Diables Rouges pour participer à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'est Axel Witsel qui a pris sa place selon les supporters d'Anderlecht.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Hoffenheim
Nathan De Cat

Plus de news

Grande nouvelle pour Nathan De Cat, qui va pouvoir se concentrer sur un été chargé

Grande nouvelle pour Nathan De Cat, qui va pouvoir se concentrer sur un été chargé

17:30
Nouveau remaniement à Anderlecht : un proche de Vincent Kompany s'en va

Nouveau remaniement à Anderlecht : un proche de Vincent Kompany s'en va

20:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/06: Adedeji-Sternberg - Boukamir

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/06: Adedeji-Sternberg - Boukamir

21:30
Genk est furieux : l'un de ses plus grands talents veut rejoindre le Club de Bruges

Genk est furieux : l'un de ses plus grands talents veut rejoindre le Club de Bruges

21:30
Partir ou rester à Naples ? Kevin De Bruyne va bientôt prendre sa décision

Partir ou rester à Naples ? Kevin De Bruyne va bientôt prendre sa décision

22:07
C'est officiel : Besnik Hasi récupère un joueur du Standard de Liège

C'est officiel : Besnik Hasi récupère un joueur du Standard de Liège

20:46
OFFICIEL : Un défenseur de Charleroi va retrouver Edward Still à la RAAL La Louvière

OFFICIEL : Un défenseur de Charleroi va retrouver Edward Still à la RAAL La Louvière

20:11
Courtisé, un grand talent de 15 ans passe professionnel à Anderlecht

Courtisé, un grand talent de 15 ans passe professionnel à Anderlecht

18:30
Un ancien talent du Standard de Liège dans le viseur de Schalke 04 et Miron Muslic

Un ancien talent du Standard de Liège dans le viseur de Schalke 04 et Miron Muslic

19:30
Il n’a pas su convaincre : le Club de Bruges ne lève pas l’option de l’un de ses joueurs en prêt

Il n’a pas su convaincre : le Club de Bruges ne lève pas l’option de l’un de ses joueurs en prêt

19:00
Ilay Camara n'est pas seul : un autre joueur d'Anderlecht a subi une fracture à l'entraînement !

Ilay Camara n'est pas seul : un autre joueur d'Anderlecht a subi une fracture à l'entraînement !

13:00
7
Officiel : un défenseur belge s’engage pour trois ans au Hajduk Split

Officiel : un défenseur belge s’engage pour trois ans au Hajduk Split

18:00
Grand artisan du titre de Beveren, l’expérimenté Christian Brüls est fixé sur son avenir

Grand artisan du titre de Beveren, l’expérimenté Christian Brüls est fixé sur son avenir

17:00
1
Le début d’un exode : trois cadres de Westerlo manquent la reprise des entraînements et quittent le club

Le début d’un exode : trois cadres de Westerlo manquent la reprise des entraînements et quittent le club

16:40
LIVE Coupe du monde (26/6) : Iran - Égypte sera bien le "match de la Fierté"

LIVE Coupe du monde (26/6) : Iran - Égypte sera bien le "match de la Fierté"

16:20
Emmanuel Mballa à Dender : les dessous du conflit avec Virton et toutes nos explications

Emmanuel Mballa à Dender : les dessous du conflit avec Virton et toutes nos explications

16:00
2
Anderlecht annule son premier match amical de préparation

Anderlecht annule son premier match amical de préparation

13:30
Enfin le "vrai" début du tournoi... ou le pire échec de l'histoire du football belge

Enfin le "vrai" début du tournoi... ou le pire échec de l'histoire du football belge

14:50
"C’est un bosseur" : le Standard annonce la prolongation de l’un de ses gardiens

"C’est un bosseur" : le Standard annonce la prolongation de l’un de ses gardiens

14:20
Exclusif : Dévy Rigaux tente de convaincre une ancienne star du Club de Bruges de choisir Feyenoord

Exclusif : Dévy Rigaux tente de convaincre une ancienne star du Club de Bruges de choisir Feyenoord

14:00
"Quel est le message ?" : la direction anderlechtoise monte au créneau face à la fronde des supporters

"Quel est le message ?" : la direction anderlechtoise monte au créneau face à la fronde des supporters

09:00
1
Alexandre Boucaut n’est plus le responsable du VAR en Belgique : son remplaçant est connu

Alexandre Boucaut n’est plus le responsable du VAR en Belgique : son remplaçant est connu

12:00
4
Le RFC Liège démarre sa préparation par un partage face à une équipe amateur

Le RFC Liège démarre sa préparation par un partage face à une équipe amateur

12:30
Un ancien joueur du RWDM et de l’Antwerp suspendu 11 matchs pour racisme

Un ancien joueur du RWDM et de l’Antwerp suspendu 11 matchs pour racisme

11:30
Accord conclu : Manchester City va recruter un joueur pour 135 millions d’euros

Accord conclu : Manchester City va recruter un joueur pour 135 millions d’euros

10:30
"J'avais besoin d'un coup de pied au derrière pour m'activer" : Amadou Onana se confie sur la santé mentale

"J'avais besoin d'un coup de pied au derrière pour m'activer" : Amadou Onana se confie sur la santé mentale

10:00
Un jeune talent belge du KRC Genk dans le viseur de plusieurs clubs étrangers

Un jeune talent belge du KRC Genk dans le viseur de plusieurs clubs étrangers

09:30
"Trois critères essentiels" : Antoine Sibierski dévoile les coulisses de l'arrivée de Vitor Bruno

"Trois critères essentiels" : Antoine Sibierski dévoile les coulisses de l'arrivée de Vitor Bruno

25/06
LIVE : Suivez Nouvelle-Zélande - Belgique en direct commenté (20h) Live

LIVE : Suivez Nouvelle-Zélande - Belgique en direct commenté (20h)

07:43
Un club de Pro League se serait bien vu débaucher Jean-François Gillet au Standard

Un club de Pro League se serait bien vu débaucher Jean-François Gillet au Standard

08:00
Accord trouvé avec le joueur : un départ se précise à Charleroi

Accord trouvé avec le joueur : un départ se précise à Charleroi

07:20
Enfin un Diable Rouge qui dit les choses comme elles sont : "Nous avons quand même beaucoup plus de qualité" Interview

Enfin un Diable Rouge qui dit les choses comme elles sont : "Nous avons quand même beaucoup plus de qualité"

07:00
🎥 Doku à l'entraînement... et un Romelu Lukaku qui chambrait les Rouches : "C'est l'académie, ça"

🎥 Doku à l'entraînement... et un Romelu Lukaku qui chambrait les Rouches : "C'est l'académie, ça"

25/06
8
Trois points risquent de ne pas suffire : pourquoi les Diables Rouges n'ont pas droit à une nouvelle erreur

Trois points risquent de ne pas suffire : pourquoi les Diables Rouges n'ont pas droit à une nouvelle erreur

06:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/06: Henry - De Almeida - Coulibaly

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/06: Henry - De Almeida - Coulibaly

23:00
Exclusif - Un autre Belge en route vers la Premier League: il aura un sacré costume à remplir

Exclusif - Un autre Belge en route vers la Premier League: il aura un sacré costume à remplir

05:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved