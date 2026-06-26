Anderlecht n'aura bientôt plus le choix : un prétendant met la pression pour Nathan De Cat

Le feuilleton Nathan De Cat prend un nouveau tournant. Le jeune Diable privilégie une expérience en Bundesliga et Anderlecht pourrait être contraint de revoir à la baisse le prix de son grand espoir.

Nathan De Cat est plus que jamais sur le départ à Anderlecht cet été. Le milieu de 17 ans refuse de prolonger son contrat qui se termine dans un an, ce qui pousse le club bruxellois à vouloir le vendre immédiatement.

Hoffenheim s'est engouffré dans la brèche et discute de plus en plus avec l'entourage du joueur selon Sky Sport. Le joueur a donné son feu vert pour un transfert en Allemagne. Le Paris FC et plusieurs clubs anglais suivent aussi la situation, mais Hoffenheim est le plus avancé sur le dossier.

Plus de 40 matchs cette saison pour Nathan De Cat

L'enfant de Neerpede a enchaîné 46 matchs la saison dernière, trouvant le chemin des filets à 3 reprises et délivrant 5 passes décisives. Des chiffres particulièrement solides pour un joueur de son âge, qui expliquent pourquoi plusieurs grands clubs européens s'intéressent à lui. Le Bayern Munich de Vincent Kompany avait coché son nom et suivait sa situation.

Hoffenheim va jouer la montre pour faire baisser le prix

Le problème, c'est que Hoffenheim ne veut pas payer le montant demandé par Anderlecht. Mais si personne d'autre ne bouge, la direction bruxelloise n'aura pas le choix et devra revoir ses exigences à la baisse. Pour le moment, aucun club n'a envoyé d'offre officielle au RSCA.

Pas de Mondial pour le crack d'Anderlecht

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Le temps presse pour Anderlecht, qui se retrouve coincé. L'entourage du milieu de terrain prend son temps et examine toutes les options. Sa valeur marchande aurait pu grimper, mais Rudi Garcia ne l'a pas sélectionné avec les Diables Rouges pour participer à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'est Axel Witsel qui a pris sa place selon les supporters d'Anderlecht.