Triplé et première place du groupe : la France écrase la Norvège grâce à Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé a porté la France face à la Norvège avec un triplé. Les Bleus s'imposent 1-3 et terminent premiers du groupe I avant le début des seizièmes de finale.

Ousmane Dembélé a survolé la rencontre de ce vendredi soir en inscrivant trois beaux buts, permettant aux Français de l'emporter 1-3 contre la Norvège. Un succès qui offre aux Bleus la première place du groupe I.

La Norvège n'a pas fait jouer ses meilleurs joueurs

Les deux sélections avaient six points avant le début du match et étaient assurées de poursuivre leur aventure. Mais finir premier du groupe I pouvait ouvrir la porte à un tableau plus compliqué. La Norvège a fait un choix fort en laissant Haaland, Odegaard, Nusa et Sorloth sur le banc.

Cette décision scandinave a facilité les affaires de l'équipe de France, qui s'est présentée sur la pelouse avec un système en 4-2-3-1 légèrement remanié. Des joueurs comme Lacroix, Koné et Doué ont eu l'opportunité de démarrer la rencontre pour faire souffler certains cadres. Les Bleus avaient aussi une pensée pour Didier Deschamps, absent après le décès de sa mère. Ils voulaient lui offrir une victoire pour lui rendre hommage.

Une victoire pour Didier Deschamps

La France n'a pas laissé passer cette opportunité. Très vite, les hommes de Didier Deschamps (Guy était au commande cette fois) ont pris le contrôle du jeu avec beaucoup d'intensité. Dembélé a ouvert le score et doublé la mise quelques minutes plus tard. La Norvège a réduit l'écart dans la foulée, mais les Bleus ont continué à pousser. Juste avant la pause, l'ailier du Paris Saint-Germain a trouvé une nouvelle fois la faille pour s'offrir un triplé. Kylian Mbappé, lui aussi très actif, a fait la différence par ses accélérations et ses passes. Même s'il n'a pas marqué, le capitaine a participé à plusieurs actions dangereuses.

Au retour des vestiaires, les Norvégiens ont tenté de revenir dans le match avec plus d'agressivité. Ils ont obtenu un penalty qui aurait pu tout le match, mais Mike Maignan a arrêté le tir de Strand Larsen. L'Équipe de France a géré son avantage, tout en procédant à plusieurs changements pour préserver certains joueurs. Malgré quelques situations pour les Scandinaves, la défense française est restée solide jusqu'au coup de sifflet final.





Prochain rendez vous le 30 juin à 23h

Désiré Doué, l'autre joueur du PSG de la France a marqué le dernier but de la soirée. Une belle tête dans les arrêts de jeu. C'est son deuxième dans la compétition. C'est dommage car la Norvège a préféré laisser ses meilleurs joueurs sur le banc pour les reposer. Pour le moment si le classement des meilleurs troisieme ne bouge pas, la France jouera contre la Suède en seiziemes de finale et la Norvège contre la Côte d'Ivoire.

Les Français terminent cette phase de groupes avec un sans-faute. Ils ont remporté leurs trois rencontres et arrivent en pleine confiance avant le début des matches à élimination directe. Une belle dynamique qui pourrait compter au moment d'aborder les rendez-vous les plus importants de la compétition.