LIVE Coupe du monde (26/6) : Iran - Égypte sera bien le "match de la Fierté"

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LIVE Coupe du monde (26/6) : Iran - Égypte sera bien le "match de la Fierté"

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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Loïc Woos

Iran - Égypte désigné "match de la Fierté" : les deux pays s'y opposent

Le week-end du 26 juin est le week-end de la Fierté à Seattle. Pour l'occasion, le match entre l'Iran et l'Égypte est baptisé "Match de la Fierté" de cette Coupe du monde 2026, au grand dam des deux pays, qui auraient préféré qu'aucun événement LGBTQ+ ne se déroule avant leur match.

L'Égypte et l'Iran avaient tous deux déposé une plainte auprès de la FIFA à cet égard. En Iran, les relations LGBTQ+ sont illégales, et l'Égypte a également un passé de persécution des personnes queer et transgenres. La FIFA a cependant rejeté cette plainte commune.

Enfin le "vrai" début du tournoi... ou le pire échec de l'histoire du football belge

La Coupe du Monde 2026 des Diables Rouges n'a pas encore vraiment commencé. Tout le monde attend le déclic, et il doit avoir lieu ce vendredi soir heure locale, ce samedi heure belge, face à la Nouvelle-Zélande. (Lire la suite)

Nicolas Baccus

L’équipe de France ne devrait, cette fois, pas être embêtée par les orages contre la Norvège

L'équipe de France devrait être épargnée par les orages, entraînant une interruption de match, ce soir face à la Norvège à Boston. Des orages étaient redoutés ce vendredi, mais finalement les dernières prévisions météo sont plutôt optimistes concernant la rencontre.

NBC Boston rapporte que le match, prévu à 15h heure locale, devrait se dérouler avec un temps nuageux, mais sec, et avec 24 degrés. Vers la fin de la rencontre, le temps risque de se dégrader, mais il ne devrait pas y avoir d'orage. Les orages ne devraient se déclencher qu'après la rencontre, évitant ainsi un scénario similaire à celui du match entre la France et l'Irak, interrompu pendant près de deux heures.

Nicolas Baccus

La Nouvelle-Zélande chambre la Belgique

La Fédération néo-zélandaise de football s'est amusée à provoquer la Belgique de manière humoristique avant le match entre les deux équipes. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné ce samedi à 5h00 du matin. Les Diables Rouges devront absolument s'imposer pour se qualifier pour les 1/16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Néo-Zélandais, qui comptent actuellement une seule petite unité dans le groupe G, doivent également s'imposer pour poursuivre leur aventure dans la compétition. La nation ne part évidemment pas favorite, mais espère bien jouer les trouble-fêtes.

Découvrez la vidéo TikTok de la Fédération néo-zélandaise ci-dessous.

@nz_football

Biggest game of the tournament

♬ original sound - New Zealand Football
Nicolas Baccus

Un ancien du Standard élu Homme du match

L’ancien joueur du Standard de Liège, Aiden O’Neill, a remporté le titre d’Homme du match lors du partage entre le Paraguay et l’Australie cette nuit. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0).

La nation océanienne termine deuxième de son groupe avec 4 unités et a déjà validé son ticket pour les seizièmes de finale, tandis que l’équipe d’Amérique du Sud a le même nombre de points en tant que 3e et devrait très probablement aussi décrocher son billet pour le tour suivant de la Coupe du monde 2026.

Nicolas Baccus

Les supporters français rendent hommage à Didier Deschamps à Boston

De nombreux supporters français ont rendu un superbe hommage à Didier Deschamps en scandant son nom dans les rues de Boston. L’entraîneur de l’équipe de France a récemment perdu sa maman.

Le sélectionneur français a logiquement quitté le groupe pour rejoindre la France afin de se recueillir aux côtés de ses proches. Guy Stéphan sera sur le banc de l’équipe de France contre la Norvège ce vendredi soir à 21h00. La première place du groupe I sera en jeu, tandis que, dans le même temps, le Sénégal et l’Irak s’affronteront avec chacun l’ambition de l’emporter, après n’avoir pris aucune unité jusqu’à présent.

Nicolas Baccus

Plusieurs affiches des 1/16es de finale sont déjà connues

L’Afrique du Sud affrontera le Canada ce dimanche 28 juin à 21h00, tandis que le Brésil s’opposera au Japon lundi 29 juin à 19h00.

Les Pays-Bas affronteront ensuite le Maroc dans la nuit du mardi 30 juin, à 03h00. La dernière rencontre déjà connue opposera les États-Unis à la Bosnie-Herzégovine jeudi 2 juillet à 02h00.

D’autres affiches sont encore à définir, mais ces quatre rencontres sont déjà fixées. Le tableau des 1/16es commence donc à se dessiner petit à petit. De nombreuses rencontres doivent encore se disputer, évidemment. La Belgique, notamment, doit encore décrocher son billet pour le prochain tour.

LIVE : Suivez Nouvelle-Zélande - Belgique en direct commenté (20h)

Ce vendredi à Vancouver, à 20h heure locale (5h heure belge), la Belgique affronte la Nouvelle-Zélande. Victoire obligatoire. (Lire la suite)

Nicolas Baccus

La Turquie termine sur une surprise, l’Australie qualifiée et le Paraguay presque assuré

Cette nuit, d’autres rencontres étaient encore au programme après Tunisie-Pays-Bas et Japon-Suède. La Turquie a créé la surprise en s’imposant face aux États-Unis (3-2) dans le groupe D. Déjà éliminés, les Turcs terminent leur Mondial sur une note positive. Les Américains, de leur côté, étaient déjà assurés de rester premiers. Buteurs : Auston Trusty (0-1, 3e), Arda Güler (1-1, 10e), Barış Alper Yılmaz (2-1, 31e), Sebastian Berhalter (2-2, 49e) et Kaan Ayhan (3-2, 90e+8).

Le Paraguay et l’Australie se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). L’Australie est qualifiée pour le prochain tour en terminant deuxième du groupe D avec 4 unités, tandis que le Paraguay est presque assuré d’être qualifié pour les 1/16es de finale en tant que l’un des meilleurs troisièmes, avec 4 unités et une différence de buts de -2.

Nicolas Baccus

Les Pays-Bas assurent la première place, le Japon et la Suède qualifiés


Les Pays-Bas se sont imposés contre la Tunisie cette nuit (1-3). Ils terminent premiers du groupe F, tandis que la nation africaine termine dernière avec 0 point pris et une différence de buts de -10. Buteurs : Ellyes Skhiri (0-1 CSC, 3e), Brian Brobbey (0-2, 7e), Hazem Mastouri (1-2, 54e) et Jean-Paul van Hecke (1-3, 62e).

Dans l’autre rencontre de ce groupe, le Japon et la Suède se sont quittés dos à dos (1-1). Les deux équipes sont qualifiées pour le prochain tour. Les Japonais terminent deuxièmes, tandis que les Suédois pointent à la troisième place, avec 4 unités. Buteurs : Daizen Maeda (1-0, 56e) et Anthony Elanga (1-1, 62e).

Nicolas Baccus

L’Équateur surprend l’Allemagne et file en 1/16es

L’Allemagne s’est inclinée contre l’Équateur ce jeudi soir. Après deux matchs décevants et un seul point pris, les hommes de Sebastián Beccacece se sont ressaisis en allant chercher une victoire contre la Mannschaft, qui leur permet de terminer troisièmes et donc de se qualifier pour les 1/16es de finale de la Coupe du monde. Buteurs : Leroy Sané (0-1, 7e), Nilson Angulo (1-1, 9e), Gonzalo Plata (2-1, 77e).

Dans l’autre rencontre de la soirée dans le groupe E, entre Curaçao et la Côte d’Ivoire, les Ivoiriens se sont imposés 0-2 et terminent deuxièmes du groupe E, à égalité de points avec l’Allemagne. Buteur : Nicolas Pépé (0-1, 7e ; 0-2, 64e).

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Certains se disaient qu'un point pourrait suffire aux Diables Rouges ce vendredi face à la Nouvelle-Zélande pour figurer parmi les meilleurs troisièmes et, paradoxalement, éviter de longs déplacements tout en jouant un adversaire abordable en 16e. Un calcul très risqué. (Lire la suite)

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Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3-1 Quatar Quatar
Suisse Suisse 2-1 Canada Canada
Ecosse Ecosse 0-3 Brésil Brésil
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République tchèque République tchèque 0-3 Mexique Mexique
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Equateur Equateur 2-1 Allemagne Allemagne
Curacao Curacao 0-2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Japon Japon 1-1 Suède Suède
Tunisie Tunisie 1-3 Pays-Bas Pays-Bas
Turquie Turquie 3-2 Etats-Unis Etats-Unis
Paraguay Paraguay 0-0 Australie Australie
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Norvège Norvège 21:00 France France
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Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 27/06 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Egypte Egypte 27/06 Iran Iran
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Croatie Croatie 27/06 Ghana Ghana
Panama Panama 27/06 Angleterre Angleterre
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