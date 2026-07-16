Anderlecht impuissant ? L'Union et le Standard à la lutte pour un ancien joueur vedette d'Antoine Sibierski

Tawfik Bentayeb sort d'une grosse saison avec Troyes. Cela n'est pas pas passé inaperçu en Pro League, où cela joue déjà des coudes pour le recruter.

Avec 20 buts en 31 matchs pour Troyes, Tawfik Bentayeb a fait fort en Ligue 2, de quoi améliorer encore un peu plus ses statistiques de l'exercice précédent, quand il avait inscrit 10 buts en 29 matchs avec Rodez. L'attaquant marocain est en fait propriété de l'Union Touarga, qui l'a ainsi prêté deux saisons de rang dans l'antichambre de l'élite française, pour lui permettre de prendre de la valeur. Avec succès, on l'aura compris.

Une opération win-win puisque le deal imaginé par...Antoine Sibierski (lorsqu'il était le directeur sportif de Troyes) l'été dernier aura grandement contribué au titre de champion de l'ESTAC, que Sibierski aura vécu à l'écart, en conflit ouvert avec sa direction.

Tawfik Bentayeb veut son transfert en Pro League...avec une préférence pour le Standard

Mais trêve de disgressions. Selon SudInfo, l'Union Saint-Gilloise aurait jeté son dévolu sur le joueur. Les Bruxellois auraient formulé une offre de 3,5 millions d’euros à Touarga. Cela pourrait toutefois ne pas être suffisant vu la valeur marchande du joueur, estimée à 8 millions, et ses deux ans de contrat lui restant au Maroc.

L'Union n'est pas seule sur le coup. Le Standard se montrerait très intéressé. Malgré moins de moyens, les Rouches pourraient se targuer de promettre à Bentayeb plus de temps de jeu, là où l'Union doit d'abord surveiller l'évolution de la situation de Promise David. Une perspective qui aurait poussé l'international marocain (un but inscrit lors de sa seule apparition avec les Lions de l'Atlas) à privilégier l'offre liégeoise pour le moment.



Et Anderlecht dans tout cela ? Vu la saison du natif de Casablanca sous les yeux de Sibierski, difficile d'imaginer les Mauves ne pas se positionner. Le directeur sportif du Sporting aurait bien appelé l’Union Touarga pour prendre ses renseignements, mais les Anderlechtois doivent d'abord vendre.