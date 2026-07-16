Anderlecht impuissant ? L'Union et le Standard à la lutte pour un ancien joueur vedette d'Antoine Sibierski

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Anderlecht impuissant ? L'Union et le Standard à la lutte pour un ancien joueur vedette d'Antoine Sibierski
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Tawfik Bentayeb sort d'une grosse saison avec Troyes. Cela n'est pas pas passé inaperçu en Pro League, où cela joue déjà des coudes pour le recruter.

Avec 20 buts en 31 matchs pour Troyes, Tawfik Bentayeb a fait fort en Ligue 2, de quoi améliorer encore un peu plus ses statistiques de l'exercice précédent, quand il avait inscrit 10 buts en 29 matchs avec Rodez. L'attaquant marocain est en fait propriété de l'Union Touarga, qui l'a ainsi prêté deux saisons de rang dans l'antichambre de l'élite française, pour lui permettre de prendre de la valeur. Avec succès, on l'aura compris.

Une opération win-win puisque le deal imaginé par...Antoine Sibierski (lorsqu'il était le directeur sportif de Troyes) l'été dernier aura grandement contribué au titre de champion de l'ESTAC, que Sibierski aura vécu à l'écart, en conflit ouvert avec sa direction.

Tawfik Bentayeb veut son transfert en Pro League...avec une préférence pour le Standard

Mais trêve de disgressions. Selon SudInfo, l'Union Saint-Gilloise aurait jeté son dévolu sur le joueur. Les Bruxellois auraient formulé une offre de 3,5 millions d’euros à Touarga. Cela pourrait toutefois ne pas être suffisant vu la valeur marchande du joueur, estimée à 8 millions, et ses deux ans de contrat lui restant au Maroc.

L'Union n'est pas seule sur le coup. Le Standard se montrerait très intéressé. Malgré moins de moyens, les Rouches pourraient se targuer de promettre à Bentayeb plus de temps de jeu, là où l'Union doit d'abord surveiller l'évolution de la situation de Promise David. Une perspective qui aurait poussé l'international marocain (un but inscrit lors de sa seule apparition avec les Lions de l'Atlas) à privilégier l'offre liégeoise pour le moment.


Et Anderlecht dans tout cela ? Vu la saison du natif de Casablanca sous les yeux de Sibierski, difficile d'imaginer les Mauves ne pas se positionner. Le directeur sportif du Sporting aurait bien appelé l’Union Touarga pour prendre ses renseignements, mais les Anderlechtois doivent d'abord vendre.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Anderlecht
Standard
Tawfik Bentayeb

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/07: Tajaouart - Bentayeb - Burlet

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/07: Tajaouart - Bentayeb - Burlet

13:00
Visite médicale passée ce matin : Edward Still se prépare à accueillir un joueur qu'il a connu à Anderlecht

Visite médicale passée ce matin : Edward Still se prépare à accueillir un joueur qu'il a connu à Anderlecht

13:00
Le Club de Bruges devancé par un club allemand : ce joueur ne signera pas chez les Blauw en Zwart

Le Club de Bruges devancé par un club allemand : ce joueur ne signera pas chez les Blauw en Zwart

12:00
OFFICIEL : arrivé l’été dernier à Liège, un joueur du Standard retourne dans son ancien club

OFFICIEL : arrivé l’été dernier à Liège, un joueur du Standard retourne dans son ancien club

09:50
Successeur désigné la saison dernière à Bruges, Nordin Jackers est désormais dans une situation compliquée Analyse

Successeur désigné la saison dernière à Bruges, Nordin Jackers est désormais dans une situation compliquée

11:30
OFFICIEL : un jeune Liégeois quitte Lille pour se lancer un défi à l’étranger

OFFICIEL : un jeune Liégeois quitte Lille pour se lancer un défi à l’étranger

11:00
"Les gars ont versé leur sang, leur sueur et leurs larmes" : Kane "dévasté" après la défaite de l’Angleterre

"Les gars ont versé leur sang, leur sueur et leurs larmes" : Kane "dévasté" après la défaite de l’Angleterre

10:40
Christos Tzolis a trouvé un accord personnel avec un géant européen

Christos Tzolis a trouvé un accord personnel avec un géant européen

10:20
Les mots forts de Lionel Messi après la qualification de l’Argentine : "Certains auraient dit des conneries"

Les mots forts de Lionel Messi après la qualification de l’Argentine : "Certains auraient dit des conneries"

10:00
"Ce sont mes choix et j’en assume la responsabilité" : Thomas Tuchel réagit à son pari raté contre l’Argentine

"Ce sont mes choix et j’en assume la responsabilité" : Thomas Tuchel réagit à son pari raté contre l’Argentine

09:20
1
Anderlecht et Schalke 04 proches d’un accord : un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire de 4 millions

Anderlecht et Schalke 04 proches d’un accord : un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire de 4 millions

07:00
OFFICIEL : le RAEC Mons prolonge un joueur pour deux saisons supplémentaires

OFFICIEL : le RAEC Mons prolonge un joueur pour deux saisons supplémentaires

08:40
Un jeune talent du Sporting de Charleroi rejoint le FC Barcelone

Un jeune talent du Sporting de Charleroi rejoint le FC Barcelone

08:22
1
Nicolas Raskin va-t-il mettre le cap vers le sud de l'Écosse ? La Premier League le suit attentivement

Nicolas Raskin va-t-il mettre le cap vers le sud de l'Écosse ? La Premier League le suit attentivement

08:00
1
Pas de privilège ! Thibaut Courtois ne bénéficiera pas d'une exception à la règle au Real

Pas de privilège ! Thibaut Courtois ne bénéficiera pas d'une exception à la règle au Real

07:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/07: Keita - Stankovic - Lukaku

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/07: Keita - Stankovic - Lukaku

22:40
Anderlecht bat son deuxième club néerlandais en amical

Anderlecht bat son deuxième club néerlandais en amical

21:40
Cette fois, il n'y avait pas de main de Dieu, mais Messi : l'Argentine renverse l'Angleterre et va en finale !

Cette fois, il n'y avait pas de main de Dieu, mais Messi : l'Argentine renverse l'Angleterre et va en finale !

23:36
Le Standard va s'offrir une autre recrue en Ligue 2 française

Le Standard va s'offrir une autre recrue en Ligue 2 française

21:10
La même voie que Trossard ? L’agent de Romelu Lukaku réagit à l’intérêt du Beşiktaş et de Fenerbahçe

La même voie que Trossard ? L’agent de Romelu Lukaku réagit à l’intérêt du Beşiktaş et de Fenerbahçe

22:10
Officiel : le Standard de Liège a trouvé le remplaçant de Rafiki Saïd

Officiel : le Standard de Liège a trouvé le remplaçant de Rafiki Saïd

20:49
1
Un champion de Belgique avec le Club va-t-il faire capoter le transfert d'un Diable absent du Mondial ?

Un champion de Belgique avec le Club va-t-il faire capoter le transfert d'un Diable absent du Mondial ?

22:40
Records, cauchemar d'Mbappé et ballons dans le Rhein : cinq choses à savoir sur Yann Sommer

Records, cauchemar d'Mbappé et ballons dans le Rhein : cinq choses à savoir sur Yann Sommer

20:40
Un beau subside pour le stade d'Habay-la-Neuve

Un beau subside pour le stade d'Habay-la-Neuve

20:10
Officiel: un meneur de jeu japonais du Celtic pour OHL

Officiel: un meneur de jeu japonais du Celtic pour OHL

19:40
Officiel : une vieille connaissance de retour à l’Olympic

Officiel : une vieille connaissance de retour à l’Olympic

19:10
Sire, où sont les Belges ? Les chiffres très interpellants du mercato des clubs de Pro League

Sire, où sont les Belges ? Les chiffres très interpellants du mercato des clubs de Pro League

18:40
Énorme nouveauté arbitrale à l'essai en Challenger Pro League la saison prochaine

Énorme nouveauté arbitrale à l'essai en Challenger Pro League la saison prochaine

18:20
LIVE Coupe du monde 16/7

LIVE Coupe du monde 16/7

00:00
Le meilleur gardien de Challenger Pro League devrait rejoindre un coach belge à l'étranger

Le meilleur gardien de Challenger Pro League devrait rejoindre un coach belge à l'étranger

18:00
Victoire encourageante pour la RAAL, qui ira défier un grand club samedi

Victoire encourageante pour la RAAL, qui ira défier un grand club samedi

17:30
Une finale à l'américaine : le halftime show de la Coupe du Monde 2026 fait jaser

Une finale à l'américaine : le halftime show de la Coupe du Monde 2026 fait jaser

17:00
1
Un monument pourrait disparaître : le Bordeaux de Gérard Lopez est au bord du gouffre

Un monument pourrait disparaître : le Bordeaux de Gérard Lopez est au bord du gouffre

16:45
Encore plus percutant que Rafiki Saïd ? Pourquoi le Standard voulait absolument Salieu Drammeh

Encore plus percutant que Rafiki Saïd ? Pourquoi le Standard voulait absolument Salieu Drammeh

14:40
Encore plus loin : l'ex-Rouche Senna Miangue quitte la Hongrie pour un défi exotique

Encore plus loin : l'ex-Rouche Senna Miangue quitte la Hongrie pour un défi exotique

15:20
Rudi Garcia a-t-il commis une grosse erreur avec Courtois ? Un membre de son staff surprend !

Rudi Garcia a-t-il commis une grosse erreur avec Courtois ? Un membre de son staff surprend !

15:45
3

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Demi-finales
France France 0-2 Espagne Espagne
Angleterre Angleterre 1-2 Argentine Argentine
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved