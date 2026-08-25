Un concurrent de moins pour Mika Godts ? Un gros départ se prépare au PSG

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Un concurrent de moins pour Mika Godts ? Un gros départ se prépare au PSG
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Bradley Barcola pourrait quitter le PSG cet été. Liverpool est revenu à la charge pour l'international français et les discussions entre les deux clubs ont repris.

Bradley Barcola est toujours au Paris Saint-Germain, mais le club ne compte plus sur lui. Luis Enrique l'a écarté du groupe professionnel et Liverpool tente d'en profiter. Après plusieurs semaines d'attente, la piste anglaise est revenue au premier plan. Selon L'Équipe, les deux clubs ont recommencé à discuter et leurs positions se rapprochent, sans accord pour le moment.

Plus de 115 millions d'euros

Liverpool avait reçu une réponse négative. La première proposition de 115 millions d'euros n'avait pas suffi à convaincre le PSG. Les Reds n'ont pas refermé la porte pour autant et cherchent un moyen de faire venir l'international français. Paris est en position de force puisque Barcola est sous contrat jusqu'en juin 2028. Il faudra une offre importante pour que les Parisiens acceptent de le laisser partir.

Mika Godts pour le remplacer

Entre-temps, le PSG n’a pas attendu pour préparer son attaque. Mika Godts a été recruté en provenance de l'Ajax Amsterdam pour 45 millions d'euros et évolue au même poste que Barcola. Le Diable Rouge a fait ses premiers pas en Ligue 1 le week-end dernier, à Rennes. Son arrivée donne à Luis Enrique une solution et permet au club d'anticiper une possible vente du Français.

Même si Barcola quitte le PSG, Godts ne deviendra pas forcément titulaire. Pour le moment, Enrique préfère Khvicha Kvaratskhelia sur le côté gauche. Le Belge devra gagner sa place petit à petit et profiter de ses apparitions pour convaincre son entraîneur. Avec les 45 millions d'euros dépensés pour le recruter, Paris compte beaucoup sur lui.


Barcola a réalisé une bonne Coupe du monde 2026 sur le plan personnel. Le Français a inscrit trois buts, face au Sénégal, à la Suède et à l'Angleterre. Des performances qui montrent que, malgré sa situation au PSG, l'ailier est dangereux devant le but.

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