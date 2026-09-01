OFFICIEL : Un jeune joueur du FC Barcelone s'engage pour 4 ans à l'Antwerp

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Álvaro Cortés, jeune défenseur central de 21 ans du FC Barcelone, va quitter le club catalan pour rejoindre l'Antwerp. En recherche de temps de jeu, le natif de Zaragoza était la priorité du Great Old. Selon Sacha Tavolieri, il ne resterait plus que les tests médicaux, prévus prochainement, pour que le transfert soit totalement finalisé.