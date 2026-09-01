Un jeune Ivoirien va rejoindre le Sporting d'Anderlecht

Un jeune Ivoirien va rejoindre le Sporting d'Anderlecht
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Santi García ne rejoindra finalement plus que probablement pas Anderlecht. Malgré des négociations poussées avec Gil Vicente, les Bruxellois n'ont pas réussi à trouver un accord avec le club portugais, qui réclamait environ huit millions d'euros et 20 % sur une future revente. Le Sporting pourrait désormais se tourner vers Romeo Amane, milieu ivoirien du Rapid Vienne.

Nicolas Baccus

Un jeune Ivoirien de 23 ans va rejoindre le Sporting d'Anderlecht

Anderlecht est sur le point de boucler l’arrivée de Romeo Amane. Le milieu de terrain de 23 ans du Rapid Vienne est arrivé à Bruxelles ce mardi et passe aujourd’hui sa visite médicale. Si celle-ci se déroule sans problème, le transfert pourra rapidement être finalisé. L’Ivoirien devrait coûter environ 5 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter des bonus, et signer un contrat de quatre saisons.

Dans le même temps, l’arrivée de Santi Garcia semble de plus en plus improbable. Anderlecht a formulé une dernière offre pour le milieu de terrain créatif, mais Gil Vicente est resté ferme sur le montant réclamé. Les Mauves ne comptent pas aller plus loin, et le transfert de Garcia semble donc sur le point de capoter dans les dernières heures du mercato. Il ne rejoindra donc plus que probablement pas les Mauves.

 

Les Bruxellois ont négocié jusqu'à ce lundi soir avec Gil Vicente pour tenter de recruter le milieu de terrain de 21 ans, mais les deux clubs ne sont pas parvenus à trouver un accord. Le club portugais n'était pas disposé à revoir ses exigences à la baisse et les discussions ont finalement échoué.

Santi García figurait en bonne place sur la liste d'Anderlecht pour renforcer son milieu de terrain et était lui-même particulièrement enthousiaste à l'idée de rejoindre Bruxelles. L'Espagnol attendait donc avec impatience une avancée ces derniers jours. Elle n'est jamais arrivée. Gil Vicente est resté ferme sur ses exigences.

Romeo Amane comme alternative

Anderlecht dispose cependant déjà d'une alternative. Les Bruxellois s'intéressent sérieusement à Romeo Amane, qui évolue au Rapid Vienne. L'Ivoirien de 23 ans est considéré comme un grand talent en Autriche et pourrait rejoindre le Lotto Park pour un montant d'au moins 5 millions d'euros.

Financièrement, il est donc nettement plus accessible pour Anderlecht que Santi García. Le club ne souhaite par ailleurs pas réaliser deux investissements importants pour le même poste. Si le transfert de Romeo Amane se concrétise, le dossier García devrait donc être définitivement refermé.

L'intérêt pour Romeo Amane n'est pas nouveau. Le milieu de terrain évolue depuis un an et demi au Rapid Vienne, après avoir précédemment porté les couleurs du BK Häcken en Suède. Plusieurs clubs français se sont également intéressés à l'Ivoirien, mais Anderlecht semble désormais en bonne position pour obtenir sa signature.

Pas de Santi García, mais Romeo Amane ?

L'échec des négociations avec Gil Vicente clarifie donc soudainement la situation pour Anderlecht. Le club n'a pas souhaité dépasser la limite financière qu'il s'était fixée pour García et se tourne désormais vers une alternative moins coûteuse.

Ce renfort semble d'autant plus nécessaire après la lourde défaite (3-0) concédée face à l'Union. Le derby a notamment mis en évidence certaines lacunes physiques et défensives dans l'entrejeu anderlechtois. Marco Kana et Enrick Llansana ont éprouvé des difficultés à peser dans la rencontre, notamment dans les duels.

Vitor Bruno a entièrement assumé la responsabilité de la défaite après la rencontre, tout en soulignant que le club connaissait les besoins de son effectif. Avec l'échec du dossier García, le directeur sportif Antoine Sibierski va désormais devoir agir rapidement.

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