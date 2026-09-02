Le Parquet fédéral veut sanctionner Cissé plus sévèrement que Forbs : Gand et Bruges réagissent

Aernout Van Lindt
Fabien Chaliaud et Aernout Van Lindt
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Le Parquet fédéral veut sanctionner Cissé plus sévèrement que Forbs : Gand et Bruges réagissent
Photo: © photonews
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La "bataille des Flandres" continue de faire jaser au nord du pays, surtout depuis que le Parquet fédéral a annoncé ses sanctions à l'encontre du Gantois Ibrahima Cissé et du Brugeois Carlos Forbs.

La Gantoise s’est imposé 2-1 face au Club de Bruges dans une "bataille des Flandres" particulièrement musclée. Une victoire précieuse pour les "Buffalos" au classement, mais la rencontre continue surtout de faire parler pour les différentes exclusions qui l’ont émaillée. Le Parquet fédéral s’est désormais saisi du dossier et n’a pas fait dans la demi-mesure. La Gantoise et le Club de Bruges peuvent toutefois encore faire appel des suspensions infligées à Carlos Forbs et Ibrahima Cissé.

La décision concernant le carton rouge de Carlos Forbs a notamment suscité de nombreux débats dès le coup de sifflet suivant son exclusion. Les analystes sont encore loin d’être unanimes sur le carton rouge qui a été adressé au joueur portugais.

"Je n’aurais pas donné de carton rouge, mais je trouve qu’il donne à l’arbitre une raison de le sortir", a ainsi estimé Steven Defour dans 90 Minutes.

Un autre ancien Diable rouge, Gert Verheyen, adoptait une position différente, estimant que toute réaction de cette ampleur devait être sanctionnée d’un carton rouge.

Lundi soir, Jonathan Lardot s’est également exprimé sur la question dans Under Review. L’ancien arbitre international s’est montré très clair : la décision était certes sévère, mais selon lui, elle était également justifiée.

Ivan Leko était surtout très remonté contre son joueur après la rencontre. Désormais, le Parquet fédéral entend également le sanctionner pour son carton rouge, même si la peine réclamée pourrait finalement rester relativement clémente pour le jeune attaquant du Club de Bruges.

Le Parquet fédéral réclame une suspension pour Forbs

"Une suspension de trois matches, dont un ferme et deux avec sursis, ainsi qu’une amende effective de 2.000 euros." Voilà la sanction réclamée par le Parquet fédéral dans le dossier Carlos Forbs. Celui-ci se réserve toutefois la possibilité de demander une peine plus lourde si le Club de Bruges venait à refuser cette proposition.

Dans sa motivation, le Parquet fédéral rappelle notamment qu’"un joueur de football professionnel doit être capable de se maîtriser en toutes circonstances sur un terrain, même lorsqu’il est provoqué par son adversaire."

Le dossier n’est donc pas encore définitivement réglé : le champion de Belgique devra désormais décider s’il accepte ou non la proposition de sanction.

Cissé également sous le coup d’une lourde sanction

En fin de rencontre, la jeunesse d'Ibrahima Cissé s’est également fait sentir. Dans un duel avec Joaquin Seys, le jeune Brugeois a été un peu trop généreux dans son engagement et a utilisé son bras de manière excessive. Une intervention qui lui a valu un carton rouge.

Lui aussi risque désormais une sanction importante de la part du Parquet fédéral. Le jeune joueur devra donc patienter pour connaître la durée exacte de sa suspension, alors que le Club Bruges pourrait se retrouver privé de deux joueurs à la suite de cette rencontre particulièrement tendue face à La Gantoise.

🟥 | Ibrahima Cissé pakt op enkele seconden van het einde nog een rode kaart! ❌ #GNTCLU pic.twitter.com/g4X1VqKmvh

— DAZN België (@DAZN_BENL) August 30, 2026

La proposition de transaction formulée par le Parquet fédéral est particulièrement sévère. Celui-ci réclame en effet 4 matchs de suspension, dont deux fermes et deux avec sursis, ainsi qu’une amende effective de 3.000 euros. Il semble dès lors peu probable que La Gantoise accepte cette proposition en l’état.

Dans sa motivation, le Parquet fédéral estime qu’il s’agit d’"une faute grave qui n’a rien à voir avec le football". Il s’appuie notamment sur le nouveau barème indicatif, approuvé par l’ensemble des clubs professionnels de la Pro League.

"Le barème indicatif, approuvé par tous les clubs professionnels de la Pro League, prévoit pour les fautes non sportives des sanctions plus lourdes que celles prévues par l’ancien barème. Cela signifie qu’il existait un large consensus — y compris parmi les clubs, qui ont tous participé à son élaboration — pour sanctionner plus sévèrement les fautes non sportives telles que les poussées, coups, coups de pied ou autres gestes de violence", explique le Parquet fédéral.

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