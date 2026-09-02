Nkada (et Henry) partis, Zeqiri arrivé et un mercato fini : ce Standard-là est-il armé pour le Top 5 ?

Départs de Thomas Henry et Timothé Nkada, arrivée d'Andi Zeqiri. Voilà ce qui devrait marquer la fin du mercato estival au Standard, sauf surprise de dernière minute et grosse offre pour un titulaire issue d'un championnat hors top 5, où le mercato entrant est fini depuis minuit. Quelles sont les différentes options pour Vincent Euvrard et sont-elles suffisantes pour rêver d'Europe ? Oui... offensivement, du moins.

Ce mardi s'annonçait chargé pour la cellule communication du Standard de Liège. Il l'a été. Deux départs, une arrivée, ce qui doit marquer un point final au mercato estival des Rouches, sauf surprise de dernière minute.

La direction liégeoise l'espérait : un accord a enfin été trouvé pour Thomas Henry, libéré de son contrat pour rejoindre Reggiana, en Série C. L'ancien attaquant de Louvain représente peut-être l'un des plus gros échecs de Marc Wilmots depuis son arrivée en tant que directeur sportif, l'attaquant français n'ayant compté qu'une vingtaine d'apparitions avant de se brouiller avec certains supporters et de disparaître des radars. Le Standard économise là sa dernière année de contrat, soit plus de 500.000 €.

Dennis Ayensa, un profil unique au Standard

Un profil de target man qui n'a jamais vraiment séduit malgré des débuts prometteurs (deux buts et un assist lors de ses trois premiers matchs) et qui rejoint donc l'Italie, où il souhaiterait terminer sa carrière, après être passé près d'un transfert à Panetolikos, en Grèce, qui avait été annulé car le club grec avait tenté de modifier l'accord en dernière minute alors que tout était déjà scellé.

Même si son profil est quelque peu différent, le Matricule 16 a gardé une sorte de "target man" dans son noyau avec Dennis Ayensa, qui aurait pourtant lui aussi pu s'en aller, direction la Turquie. Son but à Louvain et la mentalité qu'il a affichée à son retour après ce transfert avorté ont cependant poussé le Standard à le garder dans les heures du mercato et à ne pas rechercher un nouvel accord.

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Financièrement, le Standard s'en sort bien avec Timothé Nkada

Car tous les attaquants ne pouvaient pas non plus quitter le noyau, et Timothé Nkada était lui aussi en instance de départ. L'ancien buteur de Rodez s'est vu un peu trop beau pendant l'été et pensait avec une assurance certaine que cette saison serait la sienne en bord de Meuse. Mais sa préparation bâclée n'a pas plu à Vincent Euvrard et Marc Wilmots, qui l'ont sermonné à plusieurs reprises.





Des critiques pas toujours assimilées de manière constructive par Timothé Nkada, qui a préféré chercher une porte de sortie plutôt que de se battre pour sa place, mais qui ne voulait pas signer n'importe où. Pas en Ligue 2, par exemple. L'ESTAC Troyes s'est finalement aligné sur les exigences financières du Standard, qui réclamait deux millions d'euros. Ce sera finalement un prêt payant et une option d'achat à 1,8 M€ pour rentrer dans les frais.

Malgré la déception ressentie à l'égard du parcours d'un attaquant qui semblait avoir les qualités pour vivre une histoire sensiblement différente à Sclessin, le Matricule 16 est parvenu à ne subir aucune perte financière sur ce dossier, puisqu'il avait lui-même offert un peu moins de deux millions à Rodez l'été dernier. Il y aura donc probablement des regrets sur le plan sportif, mais il s'agit d'un dossier dans lequel le Standard ne se retrouve pas perdant, même s'il avait imaginé réaliser une plus-value en cédant le natif de Lille, qui a fêté ses 27 ans en juillet.

Andi Zeqiri aura besoin de patience

Et on le savait depuis plusieurs jours : ce départ de Timothé Nkada ouvrait la porte au retour d'Andi Zeqiri, qui était dans la salle d'attente depuis quelques jours après avoir anticipativement réalisé sa visite médicale. L'attaquant suisse est de retour, grâce à ce qui n'est finalement qu'un prêt d'une seule saison, assorti d'une option d'achat qui s'élève à quelques centaines de milliers d'euros.

Un retour qui procure un immense plaisir aux supporters du Standard, mais qu'il faut néanmoins tempérer. Zeqiri avait inscrit dix buts lors de son passage chez les Rouches, dont cinq penaltys. Il n'a plus joué en Pologne depuis plusieurs mois, ne jouait déjà pas au Racing Genk avant sa première signature en bord de Meuse et arrive donc en total manque de rythme.

Ceux qui se réjouissent de retrouver son duo avec Dennis Ayensa devront donc un peu patienter. Certes, les automatismes sont déjà présents entre les deux hommes, mais Andi Zeqiri doit se remettre à son meilleur niveau sur le plan physique avant d'espérer jouer un réel rôle dans la saison des Rouches.

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Vincent Euvrard a l'embarras du choix

On le voit avec Bruny Nsimba, pourtant très apprécié par son T1 mais qui n'a pour l'instant eu droit qu'à une trentaine de minutes en match officiel : il faudra être à 100 % de ses capacités pour jouer, d'autant que la concurrence reste solide au sein du compartiment offensif du Standard, avec quelques profils qui se ressemblent et qui entreront directement en compétition pour une place dans le onze de base.

Car si Dennis Ayensa présente des atouts différents de ses partenaires, notamment dans la construction, dans les déviations et dans son jeu dos au but, Bruny Nsimba, Andi Zeqiri et Bernard Nguene sont des attaquants qui aiment être servis dans la profondeur, qui font moins jouer leurs coéquipiers mais qui se lancent très rapidement à l'assaut du but adverse une fois le ballon entre leurs pieds.

Le Standard est-il armé à la hauteur de ses ambitions ?

Une situation déjà similaire avant les mouvements de ce mardi, qui n'est pas foncièrement grave dans la mesure où Vincent Euvrard évolue principalement avec un seul attaquant de pointe, sauf lorsque son équipe est menée en seconde période et que ses changements se veulent offensifs. Le T1 des Rouches aura donc toujours le choix : aligner un attaquant de profondeur à lancer dans le dos, ou un profil comme Ayensa à chercher dans les pieds ou sur sa tête, qui peut ensuite lancer Drammeh, Abid et consorts.

Avec Andi Zeqiri, Marc Wilmots termine en tout cas son mercato estival avec un petit cadeau pour les supporters du Standard, qui retrouvent un avant-centre dont la mentalité colle parfaitement à celle du club. Et, cerise sur le gâteau, le Standard devrait aussi garder Matthieu Epolo, Ibe Hautekiet et ses autres joueurs courtisés, sauf grosse surprise de dernière minute et offre importante venue d'un championnat hors top 5.

Ces Rouches-là semblent bien armés pour participer à la lutte aux places européennes... offensivement, du moins. Car le Standard n'a pas vraiment rassuré sur le plan défensif depuis le début de la saison, malgré sa clean-sheet contre la RAAL. Un axe qu'il faudra véritablement travailler et faire progresser pour réellement espérer une place dans le Top 5 de notre Jupiler Pro League.