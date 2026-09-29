🎥 Le Congo a eu chaud : les arrêts de Matthieu Epolo pour prendre une option sur la CAN

Hier soir, Matthieu Epolo était titulaire dans les buts de la République Démocratique du Congo en déplacement au Zimbabwe. S'il n'a pas réussi à garder ses cages inviolées, le gardien du Standard est tout de même à créditer de quelques arrêts déterminants.

Lors du premier match de cette trêve internationale, Matthieu Epolo avait déjà pu goûter à sa toute première titularisation dans les buts congolais, lui qui avait déjà disputé 45 minutes lors d'un amical disputé en décembre dernier.

Pour cette première apparition dans le onze, il avait d'ailleurs gardé la cleansheet contre la Guinée Equatoriale dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

Matthieu Epolo fait le boulot au Zimbabwe

Hier, la RDC jouait loin de son Stade des Martyrs : les Léopards jouaient au Zimbabwe, qui alignait comme capitaine l'ancien milieu de terrain brugeois Marvelous Nakamba. Epolo était à nouveau titulaire, avec notamment Chancel Mbemba et Joris Kayembe pour le protéger, ainsi que Ngal'ayel Mukau et Noah Sadiki quelques mètres plus haut.

Le gardien du Standard s'est illustré avec cinq arrêts à effectuer. Dont deux en quelques secondes peu après la demi-heure. Après un dégagement assez étrange, à pleine puissance dans l'axe, qui a débouché sur une récupération haute des locaux, Epolo a dû s'interposer par deux fois pour éviter l'égalisation, alors que les siens avaient ouvert le score cinq minutes plus tôt.

La RDC a ensuite fait le break juste avant la pause, pour s'offrir une deuxième mi-temps plus tranquille. Epolo a tout de même dû s'employer jusqu'au bout, avec une magnifique parade face à un attaquant adverse parti en profondeur dans le temps additionnel.

Matthieu Epolo with a BIG SAVE🧤🔥



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Le Congo débute bien sa campagne

Malheureusement pour lui, le Zimbabwe est parvenu à réduire le score juste derrière. Le Congo s'est tout de même imposé sur le score de 1-2, prenant déjà seul la tête du groupe E avec ce six sur six.

Lors des deux prochains matchs de cette trêve internationale, les Léopards disputeront des matchs amicaux, ce qui permettra notamment à un certain Jorthy Mokio (privé de matchs officiels jusqu'en 2028) d'effectuer ses grands débuts.