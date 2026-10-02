"D'une certaine manière, ils ont truqué la compétition" : Thibaut Courtois charge ses anciens rivaux

Scott Crabbé, journaliste football
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"D'une certaine manière, ils ont truqué la compétition" : Thibaut Courtois charge ses anciens rivaux
Photo: © photonews
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Les langues se délient après les 114 infractions commises par Manchester City dans le cadre du non-respect du fair play financier. Thibaut Courtois et Senne Lammens ont également leur avis sur la question.

Pendant quatre ans, Thibaut Courtois s'est battu pour des trophées face à Manchester City en Angleterre. Ce n'est que huit ans après son départ d'outre-Manche que la justice a révélé au grand jour les pratiques frauduleuses des Cityzens.

"Au final, d'une certaine manière, ils ont truqué la compétition. Augmenter ses revenus permet d'attirer davantage de joueurs, et de meilleurs joueurs. Ils ont remporté leurs titres sur le terrain, mais certains de ces joueurs n'y seraient peut-être pas parvenus sans ces manœuvres", avance Courtois à la radio espagnole Onda Cero.

Une affaire à l'ampleur gigantesque

Voir City privé des titres remportés ne changerait toutefois rien au palmarès de Courtois : "J'ai été champion deux fois et j'ai terminé dixième et quatrième les autres années. Ceux qui devaient donner leur avis l'ont déjà fait. Mais je suis certain que l'affaire n'est pas close".

En tant que joueur de Manchester United, Senne Lammens a également été invité à s'exprimer sur le sujet par Het Laatste Nieuws. Il se la joue plus diplomatique : "Ce n'est pas vraiment un sujet de discussion au sein de l'équipe. J'en ai parlé à Kevin (De Bruyne) , mais au final, il n'y peut pas grand-chose non plus. C'est à la Premier League de demander une sanction, et on verra ensuite".

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