L'un des transferts de l'été va enfin faire ses débuts en Coupe : "Il mérite cette opportunité"

Cet été, Tobe Leysen a troqué le maillot d'OHL pour celui du KRC Genk, espérant ainsi remplacer Lucca Brughmans cité sur le départ. Mais le jeune prodige est finalement resté malgré son transfert à Liverpool, et Leysen ronge donc son frein sur le banc. Il va débuter ce week-end en Coupe de Belgique.

Cela aurait pu être l'un des transferts de l'été, et une belle opportunité pour Tobe Leysen (24 ans) d'enfin passer un palier dans sa carrière. Mais le gardien de but formé au KRC Genk doit prendre patience : s'il a bien fait son retour cet été dans le Limbourg en provenance d'OHL, il n'a pas encore pu faire ses grands débuts.

La raison : Lucca Brughmans, transféré à Liverpool pour 35 millions d'euros, a finalement été prêté par les Reds au sein de son club formateur. Et sans surprise, le jeune prodige reste titulaire indiscutable entre les perches limbourgeoises.

Tobe Leysen sera titulaire en Coupe de Belgique

La Croky Cup arrive donc à point nommé. Ce samedi soir, le Racing Genk affronte l'Excelsior Virton en 16e de finale de Coupe de Belgique, et Jess Thorup a d'ores et déjà confirmé que Leysen allait enfin faire ses grands débuts pour les Limbourgeois.

"Il mérite cette chance", a déclaré l'entraîneur danois sur le site officiel du KRC Genk. "Tobe était premier gardien à OHL, il s'entraîne superbement bien et m'a également impressionné durant nos matchs amicaux. J'ai hâte de le voir à l'oeuvre dans un match à enjeu".

Un match qui, selon Thorup, ne sera pas un cadeau : le KRC Genk se rend en effet à Virton, un long déplacement. "Ce sera une longue journée. Nous prévoyons de partir tôt et de faire un arrêt en route pour nous dégourdir les jambes", affirme-t-il même.





Car pour le KRC Genk, c'est très clair : gagner la Coupe "est un objectif". Pas question, donc, de se faire surprendre par le 6e de Challenger Pro League ce samedi...