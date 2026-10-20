Qui pour arbitrer Gand-Anderlecht et Genk-Standard ? Voici les arbitres de la 9e journée de Pro League

Qui pour arbitrer Gand-Anderlecht et Genk-Standard ? Voici les arbitres de la 9e journée de Pro League
Photo: © photonews

Les arbitres de la prochaine journée de Jupiler Pro League ont été désignés. Neuf rencontres sont au programme, du vendredi 23 au dimanche 25 octobre. Le choc entre La Gantoise et Anderlecht retiendra particulièrement l'attention, mais les rencontres Genk-Standard et Club de Bruges-Saint-Trond s'annoncent également intéressantes.

L'Union belge de football (URBSFA) a dévoilé les désignations des arbitres et des équipes VAR pour la prochaine journée de Pro League.

La journée débutera vendredi soir à 20h45 avec la rencontre entre Courtrai et Malines. Bram Van Driessche sera au sifflet, tandis que Nicolas Laforge officiera à la VAR.

Samedi à 16h00, Wim Smet dirigera la rencontre entre l'Antwerp et Charleroi, avec Michiel Allaerts à la VAR. À 18h15, Jan Boterberg arbitrera OH Louvain-Lommel, avec Ken Vermeiren à l'assistance vidéo.

Jasper Vergoote désigné pour Genk-Standard

Deux autres rencontres sont programmées samedi soir à 20h45. Massimiliano Ledda arbitrera le duel entre la RAAL La Louvière et Zulte Waregem, avec Bert Put à la VAR. Anthony Letellier sera quant à lui au sifflet de Westerlo-Beveren, assisté par Kevin Van Damme à la vidéo.

Dimanche à 13h30, le KRC Genk recevra le Standard. Jasper Vergoote sera chargé de diriger cette rencontre, avec Nicolas Laforge à la VAR.

Quelques heures plus tard, à 16h00, le Club de Bruges accueillera Saint-Trond. Nathan Verboomen sera l'arbitre principal, tandis que Quentin Pirard officiera à la VAR.

Erik Lambrechts au sifflet de La Gantoise-Anderlecht

L'une des principales affiches du week-end opposera La Gantoise à Anderlecht, dimanche à 18h30. Erik Lambrechts sera chargé de diriger cette rencontre. Il sera assisté par Jo De Weirdt et Kevin Monteny, tandis que Bert Put officiera comme quatrième arbitre. Lawrence Visser sera à la VAR, assisté par Martijn Tiesters.

La journée se terminera dimanche à 19h15 avec la rencontre entre l'Union Saint-Gilloise et le Cercle de Bruges. Wesli De Cremer sera au sifflet, assisté par Wouter Cochet et Thibaud Nijssen. Laurent Willems officiera à la VAR.

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