Un ancien joueur d'Anderlecht a trouvé un nouveau club : il devient entraîneur en deuxième provinciale

Ancien joueur d'Anderlecht, Tom Colpaert devient entraîneur du KSV Moorsele, en deuxième provinciale. Il remplace Kevin Vandecasteele, licencié après un début de saison difficile.

Tom Colpaert, ancien joueur d'Anderlecht entre 1986 et 1989, est le nouvel entraîneur du KSV Moorsele, club de deuxième provinciale en Flandre occidentale. Il remplace Kevin Vandecasteele, licencié début octobre après un début de saison décevant, avec sept points récoltés en six matchs malgré l'ambition de terminer dans le top 5 et de disputer le tour final. Colpaert dirigera son premier entraînement ce mardi soir.

Colpaert a été entraîneur adjoint à Roulers et aux Francs Borains. Il s'est aussi occupé des espoirs du Standard de Liège et a passé cinq ans à Anderlecht comme team manager.

Ami de Pär Zetterberg

Avant de devenir entraîneur, Colpaert avait joué plusieurs années dans les séries nationales. Il connaît très bien Pär Zetterberg, avec qui il a partagé le même internat. Les deux anciens joueurs sont restés de bons amis depuis cette époque.

À Moorsele, Colpaert découvrira pour la première fois le rôle d'entraîneur principal en football provincial. Sa première tâche sera de remettre l'équipe sur le chemin de la victoire et de lui permettre de retrouver une place parmi les cinq premiers du classement.



Emmerson Samyn, qui avait assuré l'intérim après le licenciement de Vandecasteele, quitte aussi Moorsele. L'ancien entraîneur adjoint rejoint le NS Heule, en troisième provinciale.